Технологичният сектор повлече надолу водещите азиатски индекси

Азиатско-тихоокеанските пазари затвориха предимно с понижения в сряда, следвайки спадовете на Wall Street от вчера на фона на продължаващите опасения около високите оценки на компаниите в сектора на изкуствения интелект (AI).

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 0,34% до 48 537,7 пункта, а по-широкият показател Topix спадна с 0,17% до ниво от 3245,58 пункта.

Технологичният сектор беше причина за рязък спад на бенчмарка Nikkei 225 в началото на търговията. Акциите на производителя на оборудване за тестване на полупроводници Advantest поевтиняха с над 4%, преди да леко да се възстановят и да приключат с 0,57% надолу. Книжата на производителя на полупроводници Renesas поевтиняха с 3,02%.

Доходността по 10-годишните японски държавни облигации се повиши с 2 базисни пункта до 1,759%, достигайки най-високото ниво от 2007 г. Доходността по 20-годишните държавни облигации се покачи с 3 базисни пункта до 2,811% - най-високото ниво от 1999 г., докато доходността по 30-годишните облигации нарасна с 4 базисни пункта до 3,334% и се задържа близо до рекордните си нива.

Южнокорейският показател Kospi спадна с 0,61% до 3929,51 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отстъпи с 0,84% до ниво от 871,32 пункта. Акциите на Samsung Electronics и SK Hynix поевтиняха със съответно 1,33% и 1,4%.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 изтри 0,25% до ниво от 8447,9 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,38% до 25 830,65 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,44% до 4588,29 пункта.

Акциите на Xiaomi, котирани на борсата в Хонконг, поевтиняха с повече от 4%, след като китайската технологична компания предупреди във вторник за по-високи цени на смартфоните през 2026 г.