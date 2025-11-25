Азиатските пазари не намериха единна посока след ръстовете на Wall Street

Азиатско-тихоокеанските пазари затвориха разнопосочно във вторник, след като технологичните акции на Wall Street вчера се възстановиха благодарение на подема при компанията майка на Google и надеждите за понижение на лихвите от Фед, предаде CNBC.

Оптимизмът около позициите на Alphabet в надпреварата за надмощие в изкуствения интелект започна миналата седмица, след като технологичният гигант обяви своя обновен AI модел Gemini 3. Акциите на компанията поскъпнаха в понеделник с 6,31%.

Бенчмаркът Nikkei 225 в Япония затвори без промяна на ниво от 48 659,52, а по-широкият показател Topix спадна с 0,21% до ниво от 3290,89 пункта.

Акциите, свързани с изкуствения интелект, бяха сред най-добре представящите се в Nikkei 225. Книжата на доставчика на оборудване за тестване на полупроводници Advantest поскъпнаха с 4,18%, а на Tokyo Electron, която предоставя ключово оборудване за производство на чипове във фабрики, изработващи чипове на Nvidia - с 3,05%.

Южнокорейският показател Kospi се повиши с 0,3%, достигайки 3857,78 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq заличи по-ранните ръстове и остана без промяна на ниво от 856,03 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 затвори с ръст от 0,14% до 8537 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,69% до 25 894,55 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,95% до 4490,40 пункта.