Wall Street записва трети пореден ден с ръстове в очакване на ход от Фед

Америкаските фондови пазари затвориха трета поредна сесия с ръстове в очакване на намаление на основния лихвен процент в САЩ, пише CNBC. И трите водещи индекса обърнаха тренда на търговията в рамките на деня и финишираха на зелена територия. Влияние оказа и публикация в Bloomberg, според която Федералният резерв ще бъде поет от Кевин Хасет. В момента той е директор на Националния икономически съвет на Белия дом и инвеститорите залагат, че политиката му ще бъде в посока, която се харесва на президента Доналд Тръмп.

Водещият индикатор Dow Jones се повиши с 1,43% до 47 112,45 пункта. Широкият S&P 500 затвори при ниво от 6765,88 пункта, или ръст от 0,91 на сто. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, успя да навакса понижение от 1% в ранните часове на търговията и достигна до 23 025,591 пункта. Това е повишение от 0,67%.

На петролните пазари цари надежда за близък край на войната в Украйна след публикации, че Украйна е дала съгласие за мирния план на САЩ. Документът беше преработен и има да бъдат уточнени още някои детайли, посочиха от Белия дом. След тези новини водещите сортове петрол поевтиняха с около 1,5 на сто, пише Ройтерс. Американският лек суров петрол (WTI) затвори при цена от 57,95 долара за барел. Европейският "Брент" достигна 62,48 долара за барел.

На валутните пазари щатският долар се понижава леко спрямо основните си конкуренти. Едно евро се разменя за 1,1569 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3165 долара.

Цената на златото достига 4 127 долара за тройунция.