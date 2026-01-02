Инвеститорите на дребно вече не са само храна за рибите

Инвеститорите на дребно някога бяха планктонът на финансовите пазари*. През 2025 г. обаче те започват да приличат все повече на китове, пише Марк Рубинстайн в материал за Bloomberg. Това, което някога изглеждаше като временно отклонение, когато започнаха да се активират по време на манията по меме акциите преди почти пет години, днес има силата да оформя пазарите. „Търговията на дребно е по-голяма сила в това пространство“, коментира Стивън Куирк, главен директор по брокерските операции на Robinhood Markets Inc., на инвеститорска конференция този месец. „Не виждам това да се променя“, допълни той.

Инвеститорите на дребно сега представляват значителен дял от активността на фондовия пазар. През последното тримесечие те са съставлявали 20,9% от обема на търговията с акции в САЩ, според Bloomberg Intelligence, в сравнение с 18,5% през същия период на миналата година. Макар и все още да са под 30,2% на институционалните купувачи, разликата намалява.

И при опциите, търговията на дребно е засилила позициите си. Същият анализ разкрива, че индивидуалните инвеститори са представлявали 29,3% от обема на изпълнените опции през тримесечието. Майк Харингтън, ръководител на отдела за връзки с клиенти в Citadel Execution Services, казва, че 45 от 50-те дни с най-голям търгуван обем в историята на опциите са се случили тази година и то в немалка степен благодарение на търговията на дребно. Според CBOE над половината от обема на опциите върху индекса S&P 500 (SPX) през тримесечието се състои от опции с падеж през същия ден, популярни сред инвеститорите на дребно.

Подобно присъствие променя начина, по който функционират пазарите. Според Харингтън, 9% от сделките на фондовия пазар сега се извършват извън официалното работно време на пазара в сравнение с по-малко от 1% преди шест години, тъй като хората все повече търгуват, когато не са на работа, а потоците пристигат от чужбина. Свикнали да търгуват с криптовалути 24/7, те изискват същата свобода и при акциите.

Пазарът за първични публични предлагания също е нарушен. Когато Circle Internet Group Inc. и Figma Inc. се листнаха на Нюйоркската фондова борса по-рано тази година, акциите им поскъпнаха рязко в първия ден на търговията, като и при двете цената нарасна повече от два пъти. Букрънърите бяха провели разговори с институционални инвеститори като част от обичайното си роудшоу преди първичното публично предлагане (IPO), но до голяма степен подминаха сегмента на дребно – най-големият инвеститор от всички.

И не става въпрос само за акции. Алтернативният мениджър на активи Blackstone Inc. е увеличил активите си в сегмента за управление на активи на дребно три пъти през последните пет години, което сега представлява почти една четвърт от активите му под управление. От 8,6 млрд. долара, които конкурента Blue Owl Capital Inc. е набрал през последното тримесечие, половината идват от частно богатство.

Инвестиционните мениджъри реагират на промяната на пазара. Някои фирми все по-често се обръщат директно към индивидуални инвеститори. Миналата седмица Бил Акман от Pershing Square Capital представи презентация в X Spaces, за да обсъди предложенията си за преструктуриране на Fannie Mae и Freddie Mac (въпреки че един индивидуален инвеститор се отклони от програмата, за да го попита за съвети за романтични срещи). Лари Финк, главен изпълнителен директор на BlackRock Inc., не е променил съществено бизнес практиките си, но е също толкова наясно с тенденцията.

В писмо до акционерите през ноември той говори за завършването на „демократизацията на пазара, която започна преди 400 години“, когато беше създадена първата фондова борса, където „епископи и счетоводители инвестираха заедно с фермери, пристигнали директно от пазара за добитък, все още с кал по ботушите си“.

Въпреки че индустрията се адаптира, тя не бива да бърка цикличното със структурното. Тенденцията при инвеститорите на дребно може и да се задържи, но историята показва, че теченията се променят рязко.

Инвестирането на дребно вече не е „глупави пари“ (популярен термин, използван за капитала на инвеститорите на дребно, бел. ред.), но китът може да бъде разтърсен, пише в заключение Марк Рубинстайн.

*На борсов жаргон инвеститорите на дребно се наричат „планктон“, докато големите, предимно институционални инвеститори, са известни като „китове“, бел. ред.