Високите цени на кафето ще се задържат по-дълго от очакваното

Любителите на кафето, които се надяват на бързо облекчение от исторически високите цени, вероятно ще трябва да изчакат по-дълго, тъй като очакваното поевтиняване след намалението на американските мита все още не се е осъществило, според италианската компания Illycaffe.

Производителят, известен със своето висококачествено еспресо, планира да повиши цените отново през януари след две увеличения тази година, заяви главният изпълнителен директор Кристина Скокия в интервю, цитирано от Bloomberg.

Цената на сорта „Арабика“ достигна рекордно ниво миналия месец, когато митата на американския президент Доналд Тръмп върху вноса от основния износител Бразилия съвпаднаха със слабата реколта по света. Цените леко спаднаха, след като държавният глава разшири облекченията на налозите, включвайки и бразилското кафе, но все още остават на исторически високи нива.

„Има граница за това колко една компания може да поеме ниво на цена на суровото кафе, което е толкова нездравословно високо“, казва Скокия, имайки предвид скока в цените на непечените зърна. „Ще увеличим цената във всички страни и по всички канали“, добави тя.

Този ход на Illycaffe вероятно ще бъдат последван и от други компании в бранша, тъй като потребителските цени все още догонват разходите за суровината. Всяко увеличение на цените на кафето в супермаркетите обикновено закъснява с месеци или понякога дори с година, според Карлос Мера, ръководител на изследванията на пазара на селскостопански стоки в Rabobank. Той очаква още повишения на цените в следващите месеци.

Illycaffe прогнозира, че цените на непечените зърна ще се стабилизират през втората половина на 2026 г. на нива доста над средните за последните пет години.

„Надявахме се на много по-драматично спадане,“ посочва Скокия. По думите ѝ индустрията се сблъсква с „много, много трудна“ ситуация заради постоянно високите цени на непечените зърна, които тя отдава повече на спекулации, отколкото на реални проблеми с доставките.

Компанията е запазила стратегията си за снабдяване от Бразилия по време на периода, когато американските мита бяха в сила. Сега тя планира да започне партньорства в САЩ, които представляват 20% от оборота ѝ.

Illycaffe се е опитала да ограничи влиянието върху потребителите, като е поела значителна част от увеличението на разходите в своите маржове, а това е помогнало за повишаване на обема на продажбите. Въпреки високите цени, търсенето на кафе остава устойчиво, като компанията очаква пазарът да продължи да расте с едноцифрен процентен темп.