Мауро Джорджо Марано: Благосъстоянието в ЦИЕ расте, но домакинствата все още избягват акциите

Финансовите средства остават преобладаващо във валута и депозити, а не в акции, облигации или фондове, заяви старши икономистът за ЦИЕ в UniCredit

10:27 | 29.11.25 г.
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Благосъстоянието на домакинствата на глава от населението в Централна и Източна Европа се е увеличило значително за 20 години, а икономиките от региона се изравняват с нивата на Запад след присъединяването си към ЕС. Това каза Мауро Джорджо Марано, старши икономист за ЦИЕ в UniCredit, в предаването „В развитие“.

Въпреки това финансовите средства остават преобладаващо във валута и депозити, а не в акции, облигации или фондове, допълни той.

Марано коментира, че финансовите активи във валута и депозити и представляват около 40-50% от общото количеството активи, като изключение е Унгария, където се предлагат ритейл облигации към депозити.

Що се отнася до акции облигации и фондове делът на домакинства, които инвестират в тези инструменти е с 10% по-нисък в сравнение със Западна Европа, подобна е статистиката и за застраховането и пенсионните фондове.

Как да се стимулират вложенията в капиталови пазари?

Марано съветва за повече стимули за домакинствата да инвестират в държавни облигации.

„Очакваме, предвид натиска върху пенсионните системи във всички страни заради демографските особености, да има повече мерки за увеличаване на спестяванията, които да бъдат насочени към активи на финансовите пазари, като пенсионни фондове“, заяви експертът.

В същото време борсово предлаганите акции са по-малко, доминирани от западни инвеститори. Въпрос е доколко могат домакинствата да увеличат дела си на тези пазари предвид слабо развитите капиталови пазари и ликвидността в тях, изтъкна гостът.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

