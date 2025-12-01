Данните за китайското производство объркаха азиатските инвеститори

Азиатско-тихоокеанските пазари започнаха декември разнопосочно, докато инвеститорите анализираха новите данни за производството в Китай и нарастващите очаквания за понижение на лихвите от Федералния резерв в САЩ този месец.

Трейдърите виждат вероятност от 87,4% за намаление с четвърт пункт на предстоящото заседание на Фед на 10 декември, предава CNBC.

Хонконгският индекс Hang Seng добави 0,67% до 26 033,26 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,1% до 4576,49 пункта.

Производствената активност в Китай неочаквано се е свила през ноември, според частно проучване, публикувано в понеделник, тъй като слабото вътрешно търсене е продължило да хвърля сянка върху втората по големина икономика в света. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на RatingDog е спаднал до 49,9 пункта през ноември, разминавайки се с прогнозите на икономистите в анкета на Ройтерс за 50,5 пункта. Резултатът е под нивото от 50 пункта, което разделя растежа от свиването.

Докладът беше оповестен след официалните данни, публикувани в неделя, които показват леко подобрение на фабричната активност в Китай до 49,2 пункта през ноември, но все още в зоната на свиването за осми пореден месец.

Междувременно акциите на компании, листнати в Хонконг и свързани с дигитални активи, рязко поевтиняха, след като Китайската централна банка предупреди за незаконни дейности, свързани с дигитални валути и възобновяване на спекулациите.

Книжата на подкрепяната от Джак Ма Yunfeng Financial и на Bright Smart Securities & Commodities Group поевтиняха с по над 7%, а на Guotai Junan - с 3%.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 1,89% до 49 303,28 пункта, а по-широкият показател Topix се понижи с 1,19% до 3338,33 пункта.

Южнокорейският показател Kospi се понижи с 0,16% до ниво от 3920,37 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq напредна с 1,06% до ниво от 922,38 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 отписа 0,57% от стойността си до 8565,2 пункта.