Европейските борси търсят посоката след разпродажбите в първия ден на декември

Европейските фондови пазари се затрудняватда намерят посоката след масивните разпродажби в първия ден от месеца, пише CNBC. Паневропейският Stoxx 600 се повиши с минималните 0,07% до 575,65 пункта като най-голям ръст записаха компаниите, предлагащи комунални услуги.

Сред печелившите се нареди и датската Orsted, чиите акции поскъпнаха с 3% до 140,85 датски крони. Ръстове записва и банковият сектор във Великобритания, след като беше съобщено, че всички големи банки в страната са преминали стрес тестовете на централната банка.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, обаче затвори със загуба, макар и с минималните 0,01% до 9701,8 пункта. Във Франция САС 40 също е на червена територия, достигайки 8074,61 пункта, или понижение от 0,28 на сто.

Германските инвеститори обаче са оптимистично настроени и DAX добави 0,51% до 23 710,86 пункта.

На петролните пазари търговията е под знака на очакваните излишъци през следващите месеци и водещите сортове поевтияват с над 0,5 на сто. Американския лек суров петрол (WTI) се търгува за малко под 59 долара за барел. Европейският "Брент" достига до 62,70 долара за барел към края на сесията.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1605 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3189 долара за брой.

Цената на златото намалява с над 1% до 4223,80 долара за тройунция.