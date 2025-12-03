Докладът за заетостта в частния сектор в САЩ заличи част от оптимизма на Wall Street*

Щатските борсови индекси започват сесията без единна посока, докато инвеститорите оценяват последните икономически данни от региона, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,08% до 47 514,53 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита спад от 0,11% до 6821,54 пункт.

Технологичният показател Nasdaq Composite се понижава с 0,4% до 23 319,43 пункта.

Книжата на Microsoft поевтиняват с около 2%, след като The Information съобщи, че компанията намалява квотите за продажби на софтуер, свързани с изкуствен интелект.

Цената на акциите на компаниите от сектора на изкуствения интелект също се понижава след новината.

Пазарите реагират и на новия доклад на ADP, който показа, че заетостта в частния сектор в САЩ се свива през ноември, като американските компании са съкратили броя на служителите си с най-бързия темп от началото на 2023 г. Броят на заетите в частния сектор в САЩ е намалял с 32 хил. души през миналия месец, като това е четвъртото свиване на работните места за последните шест месеца, става ясно от анализ на ADP Research. Данните значително изостават от очакванията на анализаторите за ръст от 10 хил. души.

Трейдърите са оптимистично настроени относно резултатите от корпоративните отчети и очакват с нетърпение решението на Федералния резерв за лихвените проценти на 10 декември. Пазарите отчитат 89% вероятност за понижаване на лихвите, като това ще бъде трето поредно заседание на регулатора, на което разхлабва паричната политика.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 3 декември.

Акциите на Marvell Technology поскъпват с над 6%, тъй като Wall Street реагира на прогнозите на компанията за растеж на центровете за данни.

Цената на книжата на American Eagle Outfitters расте с над 15%, след като търговецът на дребно повиши прогнозата си за целогодишната печалба и заяви, че празничният сезон на пазаруване е започнал оптимистично.

Трейдърите отразяват и новия доклад за промишленото производство в САЩ, което расте минимално през септември. Показателят се увеличава с 0,1%, след като Федералния резерв ревизира до спад от 0,3% производството за август. Докладът беше забавен с повече от месец поради спирането на работата на федералното правителство.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,061% и 4,728 на сто.

Доларовият индекс отчита спад от 0,39% до 98,97 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент расте с 0,77% до 62,93 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпват с 0,87% до 59,15 долара за барел.

Цената на златото се повишава с 0,75% до 4243,4 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17 ч. българско време.