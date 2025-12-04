Азиатските пазари последваха ръстовете на Wall Street

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха основно ръстове в четвъртък след силната сесия на Wall Street в сряда на фона на надеждите, че Федералният резерв може да понижи лихвените проценти следващата седмица поради по-слабите от очакваното данни за заетостта в САЩ.

Японският индекс Nikkei 225 скочи с 2,33% до 51 028,42 пункта, а по-широкият показател Topix се повиши с 1,92% до 3398,21 пункта, предаде CNBC.

Индустриалните и технологичните компании поведоха ръста на Nikkei, като акциите на японската компания Fanuc поскъпнаха с над 12%. По-рано през седмицата производителят на индустриални роботи обяви партньорство с Nvidia.

Акциите на технологичния инвестиционен гигант SoftBank поскъпнаха за втори пореден ден, този път с над 9%. Японският производител на оборудване за чипове Lasertec отбеляза трета поредна сесия на положителна територия, като книжата му добавиха 6,24%. Цената на книжата на Renesas Electronics скочи с над 10%.

Южнокорейският показател Kospi спадна с 0,19% до ниво от 4028,51 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се понижи с 0,23% до ниво от 929,83 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 0,27% до ниво от 8618,4 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,68% до 25 935,9 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай добави 0,34% до 4546,57 пункта.