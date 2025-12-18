Азиатските пазари последваха спадовете на Wall Street

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения в четвъртък, след като вчера инвеститорите на Wall Street продължиха да се отдръпват от технологичните акции, предаде CNBC.

Акциите, свързани с изкуствения интелект (AI), натежаха върху индексите, след като Financial Times съобщи, че основният инвеститор на Oracle - Blue Owl Capital - се е оттеглил от финансирането на един от проектите ѝ за центрове за данни. В резултат книжата на компанията поевтиняха с 5,4%. Други акции, свързани с търговията с изкуствен интелект, също приключиха на червено, включително производителят на чипове Broadcom, любимецът на инвеститорите Nvidia и Advanced Micro Devices.

В Азия Японската централна банка (ЯЦБ) започна двудневното си заседание, като се очаква в петък финансовата институция да повиши лихвените проценти до 0,75% - най-високото им ниво от 30 години насам.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 1,03% до 49 001,5 пункта, повеждайки спадовете в региона, а по-широкият показател Topix отстъпи с 0,37% до 3356,89 пункта. Сред най-големите губещи в Nikkei 225 беше SoftBank Group, чиито акции поевтиняха с 7,25%, преди да ограничат ценовия спад до 3%.

Други японски технологични книжа също поевтиняха. Цената на акциите на доставчика на оборудване за полупроводници Advantest се понижи с 5%, а на Lasertec, Renesas Electronics и Tokyo Electron – с по между 3% и 4%.

Южнокорейският показател Kospi спадна с 1,53% до ниво от 3994,51 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отстъпи с 1,07% до ниво от 901,33 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 затвори почти без промяна на ниво от 8588,2 пункта.

Акциите на австралийския енергиен гигант Woodside Energy поевтиняха с 1,84%, след като компанията обяви, че главният изпълнителен директор и управляващ директор Мег О’Нийл е подала оставка и е приела поста главен изпълнителен директор в британския петролно-газов гигант BP.

Хонконгският индекс Hang Seng се повиши от 0,12% до 25 498,13 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,59% до 4552,79 пункта. Цената на акциите на китайския производител на чипове MetaX Integrated Circuits се понижи със 7%, след като при дебюта си на борсата в Шанхай в сряда книжата ѝ поскъпнаха с близо 700%. Компанията набра близо 600 млн. долара чрез първичното си публично предлагане (IPO).