Какво ще движи пазарите през кратката празнична седмица?

Инвеститорите вече поглеждат към празничните дни през тази седмица, но преди тях ще трябва да разгледат някои ключови данни за икономиките на Европа, САЩ и Азиатско-Тихоокеанския регион. Ето кои ще бъдат акцентите.

Докладите от Стария континент

За европейските инвеститори седмицата започва с официалните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания през третото тримесечие на годината. Предварителните оценки показаха, че икономическият растеж на страната почти е спрял през третото тримесечие, като БВП е нараснал само с 0,1% спрямо отчетените 0,3% през второто тримесечие. Икономистите и Английската централна банка (АЦБ) очакваха малко по-силен ръст от 0,2%.

Във вторник ще бъдат публикувани и официалните данни за икономическия растеж на Испания през третото тримесечие.

Икономиката на САЩ

Данните за брутния вътрешен продукт и потребителското доверие ще бъдат акцентите на съкратената поради Коледа търговска седмица, пише Investopedia.com.

Докладът за БВП беше забавен поради най-дългото спиране на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането. Той ще бъде оповестен от Бюрото за икономически анализи във вторник и ще последва възстановяването на растежа през второто тримесечие до 3,8% след спада от 0,6% през първото тримесечие.

Окончателните данни за БВП за третото тримесечие се очакват на 22 януари.

Докладът за поръчките на дълготрайни стоки за октомври, първоначално планиран за ноември, също е насрочен за вторник. Други забавени доклади, които ще излязат в същия ден, включват данните на Федералния резерв за промишленото производство за октомври и ноември.

Вторникът ще донесе редовната анкета за потребителското доверие за декември. Седмичните молби за помощи при безработица, които се очакват в сряда, също ще бъдат в центъра на вниманието след доклада за заетостта от миналата седмица, който показа, че безработицата в САЩ е нараснала през ноември.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, сред най-важните за инвеститорите данни са тези за инфлацията в Япония. Миналата седмица Японската централна банка (ЯЦБ) повиши основния си лихвен процент до най-високото ниво от 30 години насам и сигнализира, че при благоприятни условия предстоят още увеличения. Това показа нарастваща увереност, че финансовата институция може да постигне устойчивата инфлационна цел, към която се стреми вече повече от десетилетие.

На заседанието си в петък Управителният съвет, ръководен от гуверньора Казуо Уеда, увеличи лихвата с четвърт процентен пункт до 0,75%. Решението е било единодушно, а промяната беше очаквана от всички 50 икономисти, анкетирани от Bloomberg.

Цената на петрола

Петролният пазар също е в центъра на вниманието поради редица внасящи напрежение фактори. Американската брегова охрана се качи на борда на танкера Centuries в Карибско море в събота, който беше натоварен с около 2 млн. барела венецуелски суров петрол. Тя преследва и Bella 1, който е напът към латиноамериканската страна.

Към 9:00 ч. българско време в понеделник фючърсите върху сорта Брент поскъпнаха с 1,12% до 61,15 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 1,15% до 57,17 долара за барел.

Вашингтон засилва натиска върху правителството на Николас Мадуро, като Тръмп се стреми да прекъсне основния му източник на приходи. САЩ също така определиха режима като чуждестранна терористична организация, обвинявайки го в участие в трафик на наркотици. Венецуела все още разполага с най-големите запаси от суров петрол в света, но износът ѝ, по-голямата част от който отива за Китай, сега съставлява по-малко от 1% от световното търсене.

Напрежението около доставките се засили и след като Украйна за първи път удари с дронове петролен танкер от т. нар. руски сенчест флот в Средиземно море.

Геополитическата ситуация допринесе за стабилизиране на цените на петрола, които спадат с около една пета през тази година. Спадът се дължи на свръхпредлагането, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) възстановиха производството по-бързо от очакваното, страните извън картела увеличиха добива, а търсенето остана слабо.

„Ние се придържаме към малко по-оптимистичната си прогноза за суровия петрол до края на годината въз основа на геополитическите събития, които са много по-благоприятни“, заяви Робърт Рени, ръководител на отдела за проучване на суровините в Westpac Banking Corp. Въпреки това, според него, цената на сорта Брент вероятно ще спадне до 50 долара през следващата година.