Японската централна банка повиши основния лихвен процент до най-високото ниво от 1995 г.

Японската централна банка (ЯЦБ) повиши основния си лихвен процент до най-високото ниво от 30 години насам и сигнализира, че при благоприятни условия предстоят още увеличения. Това показва нарастваща увереност, че финансовата институция може да постигне устойчивата инфлационна цел, към която се стреми вече повече от десетилетие, предава Bloomberg.

На заседанието си в петък Управителният съвет, ръководен от гуверньора Казуо Уеда, увеличи лихвата с четвърт процентен пункт до 0,75%. Решението е било единодушно, се посочва в изявлението на паричния орган след срещата. Промяната беше очаквана от всички 50 икономисти, анкетирани от Bloomberg.

ЯЦБ даде ясен знак, че цикълът на повишаване ще продължи, като посочи, че възнамерява да увеличава разходите по заемите, ако икономическата ѝ прогноза се осъществи - а вероятността за това нараства. Оттам добавят, че базисната инфлация продължава да се ускорява умерено.

Макар че издигането на привърженичката на паричното облекчаване Санае Такаичи за министър-председател през октомври породи съмнения относно свободата на действие на Уеда да продължи с нормализирането на политиката, продължаващият инфлационен натиск и слабата йена помогнаха да се гарантира, че правителството няма да възпрепятства този ход.

Този ход подчертава изключителния статус на ЯЦБ сред международните партньори като единствената голяма централна банка, която повишава лихвите тази година. Миналата седмица Федералният резерв на САЩ понижи лихвата си за трети път през годината. Дори след повишението в петък, лихвеният процент в Япония остава значително под нивото на инфлацията, докато в САЩ разходите по заемите са по-високи от ценовия ръст. Тези движения показват, че двете нива се сближават.

Инфлацията

Публикувани по-рано в петък данни показаха, че ключовият инфлационен показател на Япония се е задържал на ниво от 3% за втори пореден месец, което сигнализира за устойчив ценови натиск.

Потребителските цени, без да се включват пресните храни, са поскъпнали с 3% на годишна база през ноември, като темпът на повишение остава без промяна спрямо предходния месец, съобщи Министерството на вътрешните работи и комуникациите. Данните съвпадат със средната прогноза на икономистите.

Общият инфлационен показател се е повишил с 2,9%, докато ръстът при по-задълбочения измерител, който изключва енергоносителите, леко се е забавил до 3%.

Основният инфлационен показател вече се задържа на или над инфлационната цел на ЯЦБ от 2% в продължение на 44 последователни месеца. Общият ръст на цените беше подкрепен от поскъпването на енергоносителите след ограничаването на субсидиите за комунални услуги.

Броят на поскъпванията, обявени от големите японски хранителни компании, се очаква да достигне 20 609 тази година, което е ръст от 64,6% спрямо предходната година, съобщи миналия месец Teikoku Databank.

За да се справи със ситуацията, Такаичи е подготвила пакет от мерки за облекчаване на цените, включващ зимни субсидии за електроенергия и еднократни парични помощи за деца, като част от икономически пакет с най-голямото допълнително бюджетно харчене от времето на пандемията от Covid-19.