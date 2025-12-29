Технологичните акции дърпат надолу водещите индекси на Wall Street в началото на сесията*

Водещите индекси на американската фондова борса започват първата редовна сесия от последната седмица за годината на червено на фона на понижения в цените на технологичните акции, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 отписва 0,3%, след като миналата седмица достигна нов рекорд.

От своя страна технологичният показател Nasdaq Composite се разделя с 0,5%, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average е надолу с 0,4%, или 193 пункта.

Акциите, свързани с изкуствения интелект се оказват под известно напрежение в рамките на сесията. Книжата на Nvidia поевтиняват с 1,7%, изтривайки част от над 5-процентния си ръст миналата седмица.

Тези на Palantir Technologies изтриват от стойността си 1,6% в понеделник, а на Meta Platforms 0,7%. При тези на Oracle поевтиняването е от 1,1%, а при Advanced Micro Devices 0,6%.

„Като се има предвид тазседмичният лек икономически календар, вътрешната инерция може да е основният пазарен наратив тази седмица“, посочва Крис Ларкин, ръководител на звеното за търговия и инвестиции на E-Trade от Morgan Stanley. „Ако пазарите искат да приключат още една година на двуцифрени ръстове оптимистично, вероятно ще трябва технологиите да свършат по-голямата част от черната работа“, допълва той.

Годината бе силна за основните индекси на Wall Street. S&P 500 е с ръст от над 17% за годината, докато при Dow увеличението е от 14% и измерителят е напът да отчете най-силната си година от 2021 г. Nasdaq Composite пък е с 21% ръст за периода.

На 31декември се очаква протоколът от последното заседание на ръководството на Федералния резерв през декември.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации в понеделник намалява до съответно 4,124% и 4,81%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, също се понижава леко до 97,978 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола расте осезаемо. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавят към стойността си 2,33% до 62,05 долара за барел, докато тези върху американския сорт WTI поскъпват с 2,54% до 58,18 долара за барел.

Златото поевтинявас близо 4,6% до 4344,1 долара за тройунция. Среброто, което по-рано през деня удари нов рекорд, отписва близо 8% от стойността си до 71,245 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:30 ч.