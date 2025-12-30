Азиатските индекси приключиха с преобладаващи спадове под тежестта на Wall Street

Водещите индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха борсовата сесия във вторник преобладаващо на червено, след като разпродажбите на Wall Street продължиха заради страховете от AI балон, съобщава CNBC.

В Япония индексът Nikkei 225 се понижи с 0,37% до 50 339,48 пункта, докато по-широкият Topix изтри 0,51% до 3408,97 пункта.

Акциите на Softbank Group Corp. поевтиняха с 1,9%, след като компанията обяви късно в понеделник сделка за покупка на фирмата за инвестиции в центрове за данни DigitalBridge за 4 млрд. долара.

По думите на главния изпълнителен директор на SoftBank Масайоши Сон придобиването „ще подсили основата за следващо поколение АІ центрове за данни“ и ще подкрепи визията на компанията да стане водещ доставчик за „изкуствен суперинтелект“.

Южнокорейският измерител Kospi на свой ред се раздели с 0,15% до 4214,17 пункта, докато този на компаниите с по-малка пазарна капитализация Kosdaq с 0,76% до 925,47 пункта, повеждайки загубите в Азия.

В Хонконг показателят Hang Seng се противопостави на тенденцията и напредна с 0,86% до 25 854,6 пункта. В Китай бенчмаркът CSI 300 отчете ръст от 0,26% до 4651,28 пункта.

Инвеститорите оценяват ситуацията около китайските военни учения около Тайван, които бяха обявени по-рано в понеделник. Тайванският президент Лай Чън-те заяви, че страната му ще „действа отговорно и няма да ескалира конфликт“, но също така подчерта, че „честото ескалиране на военно присъствие“ от страна на Пекин не е нещо, което една отговорна сила би трябвало да прави.

Тайванският Taiwan Weighted Index отписа 0,36% и завърши сесията на 28 707,13 пункта, като водещите технологични имена Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Hon Hai изтриха съответно 0,7% и 1,3%.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 се понижи с 0,1% до 8717,1 пункта въпреки ръстовете си по-рано в рамките на сесията.