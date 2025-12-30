Индексите на Wall Street започват без особено вълнение новата търговска сесия*

Водещите индекси на Wall Street започват борсовата сесия във вторник без значителни изменения, след като широкият измерител S&P 500 записа два поредни дена на понижения под натиска на технологичния сектор, съобщава CNBC.

Бенчмаркът напредва минимално с 0,04%, докато технологичният показател Nasdaq Composite прибавя 0,07%.

От своя страна, индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изтрива 0,08%, или близо 39 пункта.

Трите водещи показателя изпратиха една губеща сесия в понеделник, начело на която застанаха технологичните акции. Инвеститорите продаваха някои от тазгодишните големи печеливши, като акциите на Nvidia изтриха над 1%, а тези на Palantir Technologies над 2%. Във вторник двете компании записват спад в стойността на книжата от съответно 0,44% и 0,76%.

„Това, което виждате, е, че хората са притеснени за надграждането на този [АІ] балон“, коментира главният изпълнителен директор на BD8 Capital Partners Барбара Доран.

Загуби в суровинния сектор също оказаха натиск на пазара в понеделник. Миньорът на благородни метали Newmont се раздели с 5,6%, но се възстановява във вторник с поскъпване от над процент.

Във вторник се очакват протоколите от декемврийското заседание на ръководството на Федералния резерв към 21 ч. българско време. Американската борса ще бъде затворена в четвъртък по случай Нова година.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации расте във вторник до съответно 4,138% и 4,823%.

Доларовият индекс се покачва с 0,1% до 98,137 пункта.

На стоковите пазари петролът продължава да поскъпва. Фючърсите върху сорта Брент увеличават стойността си с 0,29% до 62,12 золара за барел, докато тези върху американския WTI с 0,57% до 68,41 долара за барел.

Златото също поскъпва с 0,84% до 4379,9 долара за тройунция.

Среброто увеличава цената си осезаемо, след като достигна рекорд от 80 долара за тройунция по-рано в понеделник, с над 7% до 75,41 долара за тройунция.

Биткойнът също поскъпва с 1,7% във вторник до 88 879,85 долара.

*Информацията е актуална към 17 ч.