Азиатските пазари завършиха на червено последната сесия за годината

Азиатско-Тихоокеанските пазари отбелязаха спад в съкратената заради Нова година сесия и в последния борсов ден за 2025 г., предава CNBC.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се понижи с 0,03% до 8714,3 пункта. Хонконгският Hang Seng отбеляза спад от 0,87% до ниво от 25 630,54 пункта, а континенталният CSI 300 също беше надолу с 0,44%. Китайската икономика завърши годината с малко по-оптимистична нотка, след като заводската дейност се разшири през декември за първи път от март насам, надминавайки очакванията, показаха публикувани в сряда официални данни.

Официалният индекс на мениджърите по поръчките нарасна до 50,1 пункта през декември, над прогнозата за 49,2 пункта на икономисти, участвали в допитване на Ройтерс. Това е над нивото на показателя през ноември от 49,2 пункта. Показател над 50 означава растеж.

Индексът MSCI All Country World, който измерва представянето на над 2500 компании с голяма и средна пазарна капитализация от развити и нововъзникващи пазари, се повиши с над 21% от началото на годината достигайки рекорден връх от 1024,29 пункта на 29 декември, сочат данни на LSEG.

Пазарите в Япония и Южна Корея бяха затворени за деня.