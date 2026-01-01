Активите на държавните фондове достигнаха рекордните 60 трлн. долара през 2025 г.

Държавни фондове и публични пенсионни фондове са инвестирали колосалната сума от 132 млрд. долара – приблизително половината от инвестициите им през миналата година – в САЩ през 2025 г., а големите развиващи се пазари са привлекли почти с една трета по-малко, отколкото през 2024 г., сочи годишен доклад, публикуван в четвъртък.

Управляваните активи на тези огромни инвеститори, заедно с централните банки, са достигнали рекордните 60 трлн. долара през миналата година, сочи докладът на Global SWF, като държавните фондове за управление на богатството държат две трети от парите, инвестирани в САЩ през годината.

„Настъпи промяна в парадигмата по отношение на държавите получатели“, пише в доклада управляващият директор на Global SWF Диего Лопес, добавяйки, че най-голямата икономика в света се е възползвала от разходите, насочени към цифрова инфраструктура, центрове за данни и компании за изкуствен интелект (AI).

Само активите на суверенните фондове също отбелязват нов рекорд – 15 трлн. долара – според доклада, който използва комбинация от публични данни и официални доклади, за да следи активите и разходите на държавните инвеститори по света, включително фондовете за богатство и пенсионните фондове и централните банки.

Като цяло инвестициите на държавните фондове са нараснали с 35% до 179,3 млрд. долара.

Спад на развиващите се пазари

Насочването на инвестициите към САЩ обаче е било за сметка на развиващите се пазари, и то въпреки изключителните им резултати през 2025 г.

„Големите губещи бяха развиващите се пазари, особено Китай, Индия, Индонезия и Саудитска Арабия, които през 2025 г. получиха разочароващи нива на инвестиции: спад от 28% спрямо 2024 г. и само 15% от общата сума“, пише Лопес.

В същото време обаче частните кредитни инвеститори са започнали да се ориентират към развиващите се пазари, търсейки по-висока доходност и по-изгодни структури на проектите, сочи докладът.

Всичките 11 нови държавни фонда, стартирали през годината, произхождат от развиващи се пазари, но предвид натиска върху цените на суровия петрол 2026 г. може да донесе промени за силно харчещите в момента фондове. Саудитска Арабия вече има планове да пренасочи разходите си на фона на ниските цени на петрола и забавянията на водещи проекти.

„Новият капитал ще зависи от източника на приходи: суверенните фондове, зависими от петрола, ще имат още една трудна година през 2026 г., тъй като приходите им ще стагнират, а природният газ и металите като медта ще стимулират нови потоци“, пише Лопес.

САЩ запазват притегателната си сила

Данните за инвестиционните потоци, отбелязва Лопес, не включват приблизително 2,2 трлн. долара от акциите на „Великолепната седморка“ – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla – които суверенните фондове и пенсионните фондове вече притежават.

Преминаването към САЩ подчертава привлекателната им сила, дори в момент, когато инвеститорите се опитват да диверсифицират, докато президентът Доналд Тръмп променя изцяло икономиката.

Това се случва и след впечатляващите обещания от страна на страните от Персийския залив да инвестират милиарди в САЩ – често чрез мощните си суверенни фондове.

Саудитска Арабия беше първата държава, която Тръмп официално посети по време на втория си мандат, а през ноември той прие влиятелния саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман в Белия дом. Тръмп заяви, че Саудитска Арабия е съгласна да инвестира 600 млрд. долара в САЩ, а Бин Салман обеща да увеличи общата сума до 1 трлн. долара.

Абу Даби обеща 1,4 трлн. долара в инвестиции в САЩ, а Катар планира 500 млрд. долара през следващото десетилетие.

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) с ангажимент от 36,2 млрд. долара, от които 80% ще бъдат използвани за придобиването на производителя на игри Electronic Arts, и Mubadala от Абу Даби с рекордните 32,7 млрд. долара, бяха двата най-големи инвеститори.

Фондовете от Персийския залив PIF, базираният в Абу Даби L'imad Holding Company PJSC и Qatar Investment Authority също така са ключови финансови поддръжници на враждебната оферта на Paramount Skydance за поглъщане на Warner Bros Discovery.

Канадските CPP и La Caisse, както и GIC от Сингапур, се присъединяват към PIF и Mubadala в топ 5 на най-големите инвеститори.