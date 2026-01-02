Европейските акции достигнаха нов рекорд през първата търговска сесия на 2026 г.

Европейските акции достигнаха нов рекорд в петък през първата търговска сесия на 2026 г.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,6% до 596,94 пункта малко след 9:40 ч. по Гринуич. След това бенчмаркът забави ръста, но остава близо до това ниво.

В рамките на индекса акциите на отбранителния сектор се покачват най-много, с 2,4% към същия час, докато банките добавят 0,8%. Акциите на компаниите за основни ресурси нарастват с 1,5%, като следват повишенията при цените на благородните метали и петрола, а на енергийните компании поскъпнаха с 1,4%.

Европейският бенчмарк завърши 2025 г. с най-доброто си представяне от 2021 г. насам на фона на падащите лихвени проценти, фискалните стимули в Германия и ръста на технологичните акции, пише Ройтерс.

Акциите преживяха турбулентна година заради митата на американския президент Доналд Тръмп и се възстановиха от годишните си дъна през април.

Британският индекс FTSE 100 междувременно достигна символичната граница от 10 000 пункта за първи път в историята му.

„Основният двигател е продължаващото покачване на цените на стоките. Това е сектор, от който нашите клиенти са много заинтересовани и който демонстрира голям потенциал за годината“, казва Ник Сондърс, главен изпълнителен директор на платформата за търговия Webull UK.

По негови думи достигането на тази граница показва, че инвеститорите са склонни да влагат пари на пазара, без да се страхуват от рекордни оценки.

Производственият сектор във Великобритания показа допълнителни признаци на възстановяване през декември. PMI индексът на S&P Global за страната нараства до 50,6 пункта през декември от 50,2 пункта през ноември, което е 15-месечен връх. Индексът е над границата от 50 пункта вече два поредни месеца, като индикира ускоряване на разширяването на производството на Острова.

Данните сочат още, че производството във Великобритания се разширява в секторите на потребителските, междинните и инвестиционните стоки. Едновременен растеж в трите категории е отчита последно през август 2024 г.

Вътрешният пазар беше основният двигател на растежа, докато новият експортен бизнес продължи да намалява, като отбелязва 47-ми пореден месец на свиване, но със забавен темп. Заетостта в производството спада за 14-ти пореден месец, макар че темпът е най-слабият, отчетен от първия месец на спада досега.

Акциите на миннодобивните компании, търгувани в Лондон, се възползват от по-високите цени на благородните метали, като пазарната оценка на Fresnillo нараства с 3,8% след увеличението от 402% през 2025 г.

Производителите на аерокосмически продукти Melrose Industries и Rolls-Royce добавят по над 3% към пазарните си оценки.

Останалите водещи европейски индекси също са на положителна територия, вкл. и в Испания, въпреки че данните показват свиване на производствения сектор в страната за първи път от април 2025 г. насам, вкл. и спад на новите поръчки.

Индексът на мениджърите по поръчките в производството на Испания спада до 49,6 пункта през декември от 51,5 пункта през ноември под границата от 50 пункта, която определя дали секторът расте, или се свива.

Спадът в производството е съпроводен от най-бързото намаляване на заетостта в сектора от две години насам. Компаниите избират да не подновяват временните трудови договори заради забавянето на продажбите.

Новият експортен бизнес отчита най-силно понижение от април, като респондентите посочват ценовата конкуренция като фактор, който натежава върху обема на международните продажби.

Разходите за производство в Испания се понижават незначително през декември, но въпреки настоящата слабост, бизнес доверието достига най-високото си ниво от май 2024 г., като отчита трети пореден месец на подобрение. Производителите са оптимистични за бъдещото пазарно търсене и планират да разширяват търговските операции и да стартират нови проекти.

Цените на златото скочиха в европейската търговия в петък. Спот цената на благородния метал се повиши с 1,8% до 4387,09 долара за тройунция. Фючърсите на златото в САЩ поскъпват с 1,4% до 4399,9 долара за тройунция.

Среброто и платината също поскъпват. Спот цените на среброто се повишават с 4,9% до 74,47 долара за тройунция. Платината поскъпна с 5,3% до 2139,5 долара за тройунция.

Същевременно обменният курс на долара продължава да отслабва, а цените на петрола се стабилизираха в европейската сесия на фона на очакванията, че ОПЕК+ ще запази настоящата си политика на предлагане. Срещата на представителите на картела ще се състои по-късно тази седмица.