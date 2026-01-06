Някои от водещите европейски индекси достигнаха нови рекорди

Европейските пазари затвориха с ръстове във вторник, като някои индекси достигнаха рекордни нива, докато инвеститорите oценяваха геополитическите рискове след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 приключи с повишение от 0,63% до 605,56 пункта, като повечето регионални борси отбелязаха ръстове. През деня индексът отбеляза рекордно високо ниво, а испанският показател IBEX 35 също достигна рекордна стойност в началото на търговията, след като отбеляза нов връх в предходната сесия.

Германският показател DAX нарасна с 0,11% до ниво от 24 896,94 пункта, а френският измерител CAC 40 добави 0,32% до ниво от 8237,43 пункта.

Лондонският индекс FTSE 100 напредна с 1,18% до 10 122,73 пункта.

Акциите на логистичната фирма InPost поскъпнаха с 26,8%, след като компанията обяви, че е получила предложение за придобиване на всички нейни акции. От ръководството на InPost отбелязаха в изявление, че „няма гаранция, че това ще доведе до сделка“.

Книжата на свързаните с производството на чипове компании ASMI и BESI поскъпнаха със съответно 7,8% и 4,7%.

Междувременно цената на акциите на датския фармацевтичен гигант Novo Nordisk се повиши с почти 5% след пускането на пазара на медикамента за отслабване Wegovy в САЩ в понеделник.