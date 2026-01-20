Цената на петрола се стабилизира на фона на опасенията около Гренландия и свръхпредлагането*

Цената на петрола се стабилизира във вторник, докато инвеститорите анализират последиците от стремежа на САЩ да поемат контрол над Гренландия, както и опасенията за глобално свръхпредлагане, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,11% до 64,01 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,24% до 59,58 долара за барел.

Натискът на американския президент Доналд Тръмп за анексиране на Гренландия разтърси пазарите, отслаби долара и породи страхове от търговска война между САЩ и Европейския съюз (ЕС). Очаква се лидерът на САЩ да направи изявление в рамките на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, в сряда.

„Пазарът не очакват пълномащабна ответна реакция между САЩ и ЕС и е вероятно да бъде постигнат компромис“, коментира Мукеш Сахдев, главен изпълнителен директор на XAnalysts Pty. Въпреки това, при ескалация на спора САЩ може да надделеят предвид икономическото си предимство, добавя той.

Цената на „черното злато“ остава под натиск поради признаци, че предлагането изпреварва търсенето, като цените на някои сортове в Близкия изток се понижават, докато производителите от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) увеличават добива. Международната агенция по енергетика (МАЕ), която ще публикува следващия си пазарен анализ в сряда, последователно предупреждава за излишък през тази година.

„Перспективата за голям излишък подсказва, че цените би трябвало да се насочат надолу, докато потенциалът за по-нататъшна ескалация на напрежението между САЩ и ЕС представлява допълнителен риск за спад“, казва Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровините в ING Groep NV.

В навечерието на участието си във форума в Швейцария Тръмп поднови натиска си за завземане на Гренландия, твърдейки, че ЕС няма да се съпротивлява особено. „Трябва да я имаме“, каза президентът.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.