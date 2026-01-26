SOFIX се възстанови до над 1400 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се възстановява от спадовете от миналата седмица и отново се върна на ниво над 1400 пункта.

Бенчмаркът добави 1,06% в понеделник, като достигна 1402,3 пункта на финала на сесията.

С 0,91% се повиши индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 и достигна ниво от 234,57 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,46% до 233,46 пункта, а BGTR30 – с 1,05% до 1125,05 пункта.

Само индексът на малките и средни предприятия beamX отчете спад в сесията – с 1,43% до 119,73 пункта.

Оборотът на борсата надвиши 4,9 млн. евро, като 4,4 млн. евро се формираха от сделки с инструментите, търгувани на основен пазар.

Акциите на „Шелли груп“ са лидер по оборот с близо 193,8 млн. евро, следвани от „Софарма“ с почти 97 хил. евро и „Софарма трейдинг“ с над 53,3 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията със 70 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 58 и „Химимпорт“ с 52.

„Химимпорт“ е най-силно поскъпващата акция от SOFIX с ръст от 7,14%, следвана от „Шелли груп“ с 4,55% и „Централна кооперативна банка“ с 3,7%.

От акциите в състава на бенчмарка само две поевтиняха в сесията – „Еврохолд България“ с 4,35% и “Холдинг Варна“ с 0,8%.

„Химимпорт“ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „Хидравлични елементи и системи“ с ръст от 5,71% и „Софарма имоти“ с 5,6%. Най-губещата акция от индекса също е „Еврохолд“, следвана от „Зърнени храни България“ със спад от 3,75% и „Градус“ с 3,64%.

От акциите в състава на beamX тези на „Дронамикс Кепитъл“ поскъпват с 9,84%, на „Ай Ти Еф Груп“ – с 4,52%, и на „ИмПулс Растеж“ с 1,95%. Същевременно акциите на „Болерон“ поевтиняват с 14,29%, на „Ейч Ар Кепитъл“ – с 8,57%, на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 5,65%.