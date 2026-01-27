IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
S&P 500 се повишава в очакване на добри новини от технологичния сектор*

Петролът поскъпва на фона на ледената вълна, обхванала САЩ и блокирала добива на петрол

17:29 | 27.01.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Новата сесия на Wall Street започва с разнопосочни движения. Широкият S&P500 записва ръст от 0,37% до 6976,22 пункта в очакване на добри новини от финансовите отчети в сектора на технологиите, пише CNBC. Позитивните прогнози насърчават и повишението при Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании. Индексът увеличава стойността си с 0,8% до 23 790,09 пункта.

В същото време обаче индексът на сините чипове Dow Jones губи 0,83 на сто и започва търговската сесия при 49 003,98 пункта. На стойността на индекса натежава представянето на UnitedHealth, чиито акции поевтиняват с почти 20% до 284,30 долара за брой. Застрахователят разочарова с по-слаби прогнози за очакваните приходи, въпреки че печалбата за четвъртото тримесечие леко превиши очакванията на пазарните анализатори.

През тази седмица водещите фактори за пазара са финансовите отчети, като 90 от 500-те компании в S&P ще публикуват данните за представянето си в последните три месеца на 2025 г. Пазарите очакват и заседанието на Федералния резерв.

Цената на петрола се повишава с 1% на фона на ледената вълна, обхванала части от САЩ. Данните показват намаляване на добива на петрол и блокиране на работата на рафинериите в Мексиканския залив. Така американският лек суров петрол (WTI) вече се търгува на цена малко над 61 долара за барел. Тази на сорта Брент достига до 66 долара за барел.

На валутните пазари доларът продължава да губи почва и търговията с еврото се извършва при 1,1954 долара за брой. Един британски паунд се обменя за 1,3778 долара.

Цената на златото отстъпва леко до 5056 долара за тройунция. Среброто също поевтинява до 107,50 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17 часа.

Последна актуализация: 17:29 | 27.01.26 г.
