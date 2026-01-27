Анализатор: ЦИЕ очаква още една силна година за пазарите

Миналата година беше много добра за пазарите на акции в цял свят, но определени региони и сектори се представиха още по-добре. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е сред регионите със силни ръстове през 2025 г. Това коментира Даниел Дончев, изпълнителен директор на „Експат Асет Мениджмънт“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

На регионално ниво с най-добро представяне е бил чешкият индекс, който е прибавил 57%. Другите борси в региона също са се представили изключително добре, с ръстове от над 30% почти навсякъде. В тази група влиза и БФБ, измерена през основния ѝ индекс SOFIX, обобщи Дончев.

Възходящата тенденция от миналата година продължава и през първия месец на тази година, отбеляза гостът и допълни, че SOFIX е шампион по най-добро представяне сред борсите в региона.

„От значение за това е влизането на България в еврозоната и интересът на чуждестранни инвеститори, които научиха за съществуването на БФБ и SOFIX и разбраха, че има инфраструктура, която позволява на институционалните инвеститори да закупят ETF-а на „Експат Асет Мениджмънт“ през борсата във Франкфурт и Лондон. Наблюдаваме засилен интерес от чужди инвеститори, които използват този ETF, за да придобиват експозиция към местния пазар, и това подкрепя представянето на основния индекс“, каза Дончев.

Чуждестранните инвеститори проявяват голям интерес и към регионалните борси, тъй като тенденцията в глобален мащаб е инвеститорите да се опитват да диверсифицират експозицията си в акции от американския пазар към други региони.

„Логично е да насочат част от средствата си към Европа. Когато избират Европа, инвеститорите виждат възможности на източноевропейските борси, тъй като държавите в региона са с добър потенциал за растеж, а оценките на компаниите, които се търгуват на тези борси, са по-атрактивни.“

Затова естествен избор на част от инвеститорите е да продължат диверсификацията си и към региона на Източна Европа, като гостът очаква тенденцията да се запази и през тази година.

Присъствието на чуждестранни инвеститори на Българската фондова борса (БФБ) – директно или чрез пасивен ETF, е много положително за борсата, тъй като дава по-голяма ликвидност на отделните позиции. Това увлича и по-дребни инвеститори, които имат възможност за краткосрочни отигравания - да закупят една позиция и бързо да я продадат, които са трудни при неликвиден пазар. Така борсата ни става жива и по-атрактивна, коментира Дончев.

Според него наличието на чуждестранни инвеститори, които участват на българския пазар, е от ключово значение.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.