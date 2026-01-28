Южнокорейският индекс Kospi достигна рекорд за втори пореден ден

Южнокорейският индекс Kospi отбеляза втори пореден ден на рекордни нива в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп заговори с по-спокоен тон около заплахата си за налагане на мита срещу Сеул, предава CNBC.

„Ще намерим решение с Южна Корея“, заяви държавният глава.

В началото на седмицата Тръмп насочи вниманието си към страната, заявявайки, че ще увеличи митата върху четвъртата по големина икономика в Азия. Той написа в социалната си мрежа Truth Social, че законодателната власт на страната не е одобрила търговското споразумение на Сеул с Вашингтон и че митата върху Южна Корея ще се повишат от 15% на 25%.

Днес Kospi затвори с 1,69% по-високо на ниво от 5170,81 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq скочи с 4,7% до ниво от 1133,52 пункта.

В други части на Азиатско-Тихоокеанския регион пазарите отбелязаха смесени резултати, разминавайки се с Wall Street, след като вчера S&P 500 затвори на рекордно високо ниво.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи леко до 53 358,71 пункта, но по-широкият показател Topix спадна с 0,79% до 3535,49 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng скочи с 2,58% до 27 826,91 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,26% до 4717,99 пункта.

Австралийският показател S&P/ASX 200 обърна по-ранните си ръстове и спадна с 0,13% до ниво от 8929,9 пункта, прекъсвайки тридневната си печеливша серия. Нови данни показаха, че инфлацията в Австралия се е ускорила до 3,6% през последното тримесечие на 2025 г., достигайки най-високото си ниво от шест тримесечия насам.