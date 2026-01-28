Индексите на БФБ затвориха на зелена територия

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха с ръстове в сряда, а оборотът достигна почти 926,9 хил. евро.

Основният индекс SOFIX добави 0,19% до 1405,08 пункта, индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,48% до 235,54 пункта, а BGTR30 – с 0,1% до 1128,24 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се повиши с 0,43% до 233,39 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 2,9% до 124,55 пункта.

„Доверие Обединен Холдинг“ е акцията с най-голям оборот – над 208,2 хил. евро, следвана от „Софарма“ с почти 108,8 хил. евро и „Шелли груп“ с близо 94,7 хил. евро.

„Доверие Обединен Холдинг“ е най-търгуваната акция с 80 сделки, следвана от „Софарам“ със 73 и „Шелли груп“ с 37.

„Смарт Органик“ е най-поскъпващата акция от SOFIX с 2,89% ръст, следвана от „Адванс Терафонд“ с 1,42% и „Еврохолд България“ с 0,91%. Същевременно акциите на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) са най-губещи, със спад от 3,55% в сесията, следвани от „Елана Агрокредит“ с 2,68% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 1,55%.

„Стара планина холд“ е акцията с най-силен ръст от BGBX40 – 6,8%, следвана от „Софарма трейдинг“ с 3,07% и „Трейс Груп Холд“ с 2,89%. „Агрия груп холдинг“ е най-губещата акция от индекса, със спад от 4,2%, следвана от ЦКБ и „Елана Агрокредит“.

От beamX акциите на „Болерон“ поскъпват с 14,17%, на „Ейч Ар Кепитъл“ – с 8,82%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 4,27%. Същевременно акциите на „Пейсера България“ поевтиняват с 25% в сесията, но при само 7 хил. евро оборот и изтъргувани малко под 2500 броя.