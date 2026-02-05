Южнокорейските индекси оглавиха спадовете в Азиатско-Тихоокеанския регион

Южнокорейските индекси поведоха спадовете на азиатско-тихоокеанските пазари в четвъртък, следвайки загубите на Wall Street от предишния ден, докато разпродажбата на технологични акции набира допълнителна скорост, предаде CNBC.

Показателят Kospi се срина с 3,86% до ниво от 5163,57 пункта, като акциите на гигантите в производството на чипове Samsung и SK Hynix поевтиняха съответно с 5,8% и 6,44%.

Сред другите големи губещи беше гигантът в отбраната Hanwha Aerospace, като книжата му поевтиняха със 7,33%. Показателят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отписа 3,57% до 1108,41 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,88% до 53 818,04 пункта. Акциите на инвестиционната фирма SoftBank Group Corp поевтиняха с над 7%, след като продажбите на лицензи на дизайнера на чипове Arm за третото тримесечие не оправдаха очакванията на анализаторите.

В същото време книжата на японския производител на електроника Panasonic поскъпнаха с 8,41%, въпреки че компанията отчете по-лоши резултати по отношение на приходите и печалбата за третото фискално тримесечие, приключило през декември.

По-широкият показател Topix не успя да задържи ръста си, след като по-рано беше единственият индекс на положителна територия, като завърши с лек спад до 3652,41 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,14% до 26 885,24 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай отбеляза спад от 0,6% до 4670,42 пункта. И двата индекса бяха повлияни от акциите на компаниите за суровини.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отписа 0,43% от стойността си и затвори на ниво от 8889,2 пункта.