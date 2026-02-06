AI страховете разтърсват технологичните акции: „Нелогична” паника или апокалипсис за софтуера?

Софтуерният сектор се сблъска с подновени пазарни опасения тази седмица, след като компанията за изкуствен интелект Anthropic пусна нови AI инструменти, което предизвика разпродажба на акции на софтуерни услуги и доставчици на данни, пише CNBC.

Новите AI инструменти на Anthropic, създадени за AI агента Claude Cowork, имат за задача да обработват сложни професионални работни процеси, които много софтуерни и данни доставчици продават като основни продукти.

Инструментите и други подобни AI агенти са насочени към функции, вариращи от правни и технологични проучвания, управление на взаимоотношенията с клиенти и анализи. Това породи опасения, че AI може да подкопае традиционните бизнес модели в софтуерния сектор.

Индексът S&P 500 Software & Services, който включва 140 компании, спадна с над 4% в четвъртък, удължавайки загубите си до осем сесии. Индексът се е понижил с около 20% от началото на годината.

Акциите на Thomson Reuters, Salesforce и LegalZoom бяха сред най-засегнатите в търговията в САЩ тази седмица, като разпродажбата се разпространи и върху азиатските IT компании Tata Consultancy Services и Infosys.

Въпреки нестабилността на пазара анализаторите и технологичните мениджъри остават разделени по отношение на дългосрочното въздействие на AI инструментите върху тези индустрии.

„Нелогична“ паника?

Сред технологичните лидери, които омаловажават опасенията на пазара, че изкуственият интелект ще замести софтуера за предприятия, е главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

„Съществува идеята, че софтуерната индустрия е в упадък и ще бъде заместена от изкуствения интелект“, каза той на събитие в сряда. „Това е най-нелогичното нещо на света.“

Влиятелният технологичен лидер вместо това изтъкна, че AI ще използва и подобри съществуващите софтуерни инструменти, вместо да ги преоткрива напълно.

Рене Хаас, главен изпълнителен директор на британския дизайнер на чипове Arm Holdings, се присъедини към това мнение тази седмица, като заяви по време на разговор около финансовите резултати, че внедряването на изкуствен интелект в компаниите все още е в начален етап и все още не води до мащабни промени.

Хаас описа последните опасения на пазара като „микроистерия“ в коментари за Financial Times.

Въпреки това опасенията относно софтуерния сектор предшестват последните разпродажби. Хедж фондовете вече са продали на късо софтуерни акции за около 24 млрд. долара през тази година към сряда. Продавачи на къси позиции заемат акции, продават ги и се стремят да ги купят обратно по-късно на по-ниска цена, за да реализират печалба.

Междувременно Anthropic пусна в четвъртък определения от нея като подобрен AI модел, и то само няколко дни след като най-новите му инструменти Claude изплашиха инвеститорите.

Смесени прогнози

Макар че много технологични анализатори все по-често предупреждават, че изкуственият интелект ще „погълне“ софтуера в дългосрочен план, мненията за този риск и най-новите разпродажби на софтуерни акции остават смесени.

В изследователска бележка в сряда Wedbush Securities се присъедини към коментарите на Дженсън Хуанг, заявявайки, че макар изкуственият интелект да е препятствие за софтуерните доставчици, разпродажбите отразяват „апокалиптичен сценарий за сектора, който е далеч от реалността“.

„Компаниите няма да преразгледат напълно предишни инвестиции в софтуерна инфраструктура за десетки милиарди долари, за да мигрират към Anthropic, OpenAI и други“, се казва в бележката.

Според Wedbush Securities на големите предприятия са им били необходими десетилетия, за да натрупат трилиони единици данни, които сега са вградени в софтуерната им инфраструктура.

Други анализатори виждат по-траен натиск

Консултантската фирма Constellation Research заяви в сряда, че разпродажбата отразява опасенията, че AI може да окаже натиск върху печалбите и да ограничи цените, които софтуерните компании могат да налагат, а не е сигнал за края на индустрията.

„Вероятно ще има канибализация на SaaS (Software as a Service – „софтуер като услуга“) от работни потоци, задвижвани от изкуствен интелект, и това ще се отрази на мултипликатора, с който се търгува секторът“, заяви пред CNBC Ролф Булк, анализатор на технологични акции в Futurum Group.

Въпреки това Бълк смята, че подгрупа от софтуерни доставчици, особено тези, които изпълняват критични за мисията на компаниите задачи, като Oracle и ServiceNow, все още имат устойчиво „право да печелят“.

Дълбочината на данните им и утвърдената им роля в работните процеси на клиентите ги прави по-склонни да съжителстват с изкуствения интелект, отколкото да бъдат напълно заместени, добави той.

Този залог се преследва от софтуерни фирми като AlphaSense, компания за пазарни данни и проучвания, която използва AI инструменти в цялата си продуктова гама.

В изявление пред CNBC Крис Акерсън, старши вицепрезидент по продуктите в AlphaSense, заяви, че „бъдещето принадлежи на доставчиците, които комбинират усъвършенстван AI с надеждно съдържание, обяснимост и дълбок контекст в областта“.