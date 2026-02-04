Заплахата от нови AI инструменти изтри 300 млрд. долара от акциите на софтуерния бизнес

Страховете на инвеститорите, че новите разработки в областта на изкуствения интелект ще изместят софтуера, се отразиха на фондовия пазар във вторник, понижавайки стойността на акциите на компаниите, които разработват, лицензират и дори инвестират в компютърен код и системи, пише Wall Street Journal.

Трейдърите се питат дали изкуственият интелект ще подкопае конкурентното предимство, изградено от софтуерни производители като Adobe и Salesforce, откакто моделите с генеративен AI се появиха на пазара преди няколко години. Последните постижения в инструменти като тези на разработчика на изкуствен интелект Anthropic сега предизвикват по-голямо внимание.

Във вторник сутринта инвеститорите се фокусираха върху Anthropic, която обяви, че добавя нови правни инструменти към асистента си Cowork, целящи да помогнат за автоматизирането на редица правни задачи по изготвяне на документи и проучвания. Акциите на Thomson Reuters, Legalzoom.com и London Stock Exchange LSEG, които предоставят някаква форма на правни инструменти или бази данни за проучвания, поевтиняха с повече от 12%.

До следобедната търговия спадът се разпространи из по-широкия софтуерен пазар. PayPal, Expedia Group, EPAM Systems, Equifax и Intuit бяха сред най-засегнатите, като всички отбелязаха ценови спад на акциите от над 10%. Два индекса на S&P, които проследяват софтуера, финансовите данни и борсовите акции, загубиха общо около 300 милиарда долара от пазарната си стойност.

„Ако нещата напредват толкова бързо, колкото чуваме от OpenAI и Anthropic, това ще бъде проблем. Инвеститорите започват да преследват всички компании, които биха могли да бъдат засегнати, а това са всякакви имена в софтуерните приложения“, коментира Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth Management.

Технологичният индекс Nasdaq composite спадна с 1,4%. S&P 500 отбеляза понижение от 0,8%, а Dow Jones Industrial Average, който е по-малко изложен на софтуера, загуби около 167 пункта, или 0,3%. Продажбите във вторник не бяха особено широко разпространени – пет от 11-те сектора на S&P 500 затвориха с повишения.

В продължение на седмици, вътрешни лица и софтуерни инженери от Силициевата долина възхваляваха възможностите на AI модела на Anthropic – Claude, и особено способността му да поема контрола над настолни компютри и да завършва проекти за програмиране относително автономно.

Макар и други AI модели и инструменти да имат сходни възможности, милиони хора сега ги откриват и използват, за да пишат софтуерен код, да правят анализ на данни и да изпълняват други задачи. Софтуерните компании защитават бизнеса си, отбелязвайки, че писането на код често е най-лесната част от изграждането на платформа, базирана на доверие и индивидуални данни и информация. Но това не прави инвеститорите по-малко нервни.

Дори преди спада във вторник, софтуерът и услугите бяха подсекторът с най-лошо представяне в S&P Dow Jones Indices през тази година.

Частните фондове, които инвестираха значително в софтуерни акции и дългове през последните години, също пострадаха от разпродажбата. Акциите на Ares Management, KKR и Blue Owl Capital поевтиняха с по над 9%, а тези на Apollo Global Management и Blackstone BX загубиха повече от 4,5%.

Мениджърите на частни капиталови фондове изкупуваха софтуерни компании през последното десетилетие, често заемайки пари от фондове за частни дългове, за да платят за изкупуванията. Бурната вълна от сделки направи софтуера значителна част от инвестиционните им портфейли.

Софтуерът трябваше да „погълне света“, както някога предсказа технологичният инвеститор Марк Андресен. И доскоро растежът на индустрията осигуряваше печеливши инвестиции. Сега, когато индустрията е под натиска на изкуствения интелект, някои от тези софтуерни холдинги са подложени на внимателно проучване.

„Не считам това за проблем, свързан с частното кредитиране или ликвидността“, заяви Джон Грей, президент и главен оперативен директор на Blackstone, във вторник в WSJ Invest Live. „Това е промяната, която настъпва в икономиката. Може да сте утвърдена софтуерна компания, която поддържа основна система с официални данни, и въпреки това да сте изложени пред риск от разрушителни AI конкуренти.“

Грей заяви, че индустрията на частното кредитиране е в добро състояние въпреки проблемите с няколко конкретни инвестиции през последните месеци. Но инвестирането в софтуерния сектор сега е свързано с „риск от разрушение“, благодарение на ускоряващия се темп на промени, предизвикани от AI и други постижения.

Софтуерът вече формира около 20% от инвестициите в компании за бизнес развитие, които са бурно развиващ се тип частни кредитни фондове. За сравнение, през 2016 г. техният дял е бил около 10%, според проучване на Barclays.

Blue Owl, в частност, се превърна в проповедник на кредитирането с „повтарящи се приходи“. Фирмата и други залагат на това, че е малко вероятно корпоративните клиенти да прекратят „трайните“ софтуерни договори поради трудностите, свързани с промяната на технологичните системи.

Освен софтуера, търговията с технологии и изкуствен интелект е подложена на силен натиск, след като Microsoft съобщи за по-високи от очакваните разходи за инфраструктура за изкуствен интелект и по-бавен от очакваното растеж на облачните услуги миналата седмица. Инвеститорите са все по-скептично настроени, че високите разходи за изграждане на AI системи в крайна сметка ще се превърнат в корпоративни печалби.

„Ентусиазмът към изкуствения интелект преминава през върхове и спадове“, коментира Луис Навелиер, основател на Navellier & Associates.