Възстановяването на S&P 500 с 1 трлн. долара не носи утеха на Wall Street

Професионалните инвеститори на фондовия пазар сигнализират за ограничена увереност, че американският пазар на акции може да надгради възстановяването си от 1 трлн. долара след разпродажбата, водена от изкуствения интелект (AI), през миналата седмица, пише Bloomberg.

Рязкото възстановяване в петък - когато американският широк пазарен индекс S&P 500 отбеляза най-добрия си ден от май насам - заличи по-голямата част от загубите за седмицата. Въпреки това инвеститорите продължават да се борят с неясните икономически перспективи и нарастващите притеснения за това как AI ще прекрои различни индустрии, особено софтуерния сектор, който беше в центъра на сътресенията през седмицата.

Под повърхността на силния ръст в петък имаше сигнали, че увереността в движението е крехка. Показател за очакваната волатилност на S&P 500 остава над средното си ниво за годината, което подсказва за трайно усещане за несигурност. Обемът на търговията също сочи липса на еуфория, като е бил с около 13% под петдневната средна стойност.

„Темата за изкуствения интелект се промени от такава, която дава тласък на всички, към модел тип „победителят взема всичко“, казва Самир Самана, мениджър на звеното за международни акции и реалните активи във Wells Fargo Investment Institute. „Докато пазарът не успее да разграничи победителите от губещите, ще му бъде трудно да открие лидерство и да достигне нови върхове.“

Важно е да се отбележи, че загубите от миналата седмица не бяха свързани само с AI.

Слабите данни за пазара на труда в САЩ породиха тревоги относно икономическата среда, като засилиха натиска върху акциите, суровините и криптовалутите. В петък обаче доклад показа, че потребителското доверие е нараснало до шестмесечен връх, което помогна за ръстовете през деня. Въпреки това вниманието все повече се насочва към отложеното за сряда публикуване на месечните данни за заетостта в САЩ, за да се оцени мащабът на зараждащите се пукнатини.

Тревоги около изкуствения интелект

Търговията, свързана с AI, остава сериозен източник на безпокойство. Инвеститорите се тревожат дали мегакомпаниите в технологичния сектор могат да монетизират огромните си разходи за тази технология. Сега те се изправят и пред конкурентната заплаха, която AI представлява за широк кръг бизнес модели, след като стартъпът Anthropic представи нови инструменти за правна работа и финансови анализи.

Отчетите за последното тримесечие на миналата година на компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“ - Microsoft Corp., Alphabet Inc. (компанията майка на Google) и Amazon.com Inc. - показаха по-големи разходи от очакваното, което доведе до спад в цените на акциите им. В петък книжата на Amazon поевтиняха с почти 6%, след като компанията обяви планове да инвестира 200 млрд. долара през тази година в центрове за данни, чипове и друго оборудване.

От търговското звено на Goldman Sachs в петък заявиха в бележка до клиенти, че позиционирането и индикаторите за настроенията, които следят, сочат допълнителен потенциал за спад.

В LPL Financial Адам Търнкуист наблюдава дали S&P 500 ще успее да се задържи над най-ниското си ниво от декември. Главният технически стратег на компанията казва, че това ще определи как ще изглежда останалата част от 2026 г.

От 1950 г. насам, когато S&P 500 се е задържал над декемврийското си дъно през първото тримесечие, индексът е носил средна годишна доходност от 19,5%, според Търнкуист. За сравнение, когато бенчмаркът е пробивал под това ниво, средната годишна доходност пада до 0,6%.

В най-слабия си момент този месец индексът приключи сесията на около 1% над декемврийското си дъно.

Голяма част от турбуленцията на американските акции през последните седмици е белязана от ротация от технологичния сектор към части от пазара, обвързани с икономическия растеж, като енергетиката и суровините. Но слабите данни за заетостта изместиха фокуса на притесненията отвъд AI.

„Тези движения карат хората да си кажат: „Нека бъда малко по-предпазлив, отколкото бях досега“, и да изчакат по-добра възможност“, казва Кийт Лърнър, главен инвестиционен директор в Truist Advisory Services.