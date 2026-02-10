Японските индекси затвориха с нови рекорди

Японският индекс Nikkei 225 продължи подема си след историческата победа на премиера Санае Такаичи на изборите в страната през уикенда, предаде CNBC. Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) спечели две трети от местата в Долната камара на парламента с общо 465 места.

Бенчмаркът се повиши с 2,28% до нов рекорд при затварянето от 57 650,54 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 1,9% и също завърши на рекордно ниво от 3855,28 пункта.

Акциите на Softbank Group Corp поскъпнаха с 11,95%, след като дъщерната ѝ компания повиши прогнозите си за цялата финансова година, приключваща на 31 март. Това се случи след поскъпване от 6,3% в понеделник.

Южнокорейският показател Kospi отбеляза леко повишение до 5301,69 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се понижи с 1,1% до 1115,2 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,58% до 27 183,15 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се покачи с 0,11% до 4724,30 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 приключи без промяна на ниво от 8867,4 пункта.