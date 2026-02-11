Европейските борси изпратиха сесията със смесено настроение след нова порция отчети

Водещите европейски индекси приключиха редовната сесия в сряда разнопосочно на фона на нова порция корпоративни отчети, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,32% до 622,96 пункта.

От своя страна, британският измерител FTSE 100 се повиши с 1,3% до 10 488,34 пункта, подкрепен от интереса на инвеститорите към акциите в минния и енергийния сектор.

Френският бенчмрак САС остана почти без промяна на равнище от 8327,1 пункта, а германският DAX отписа 0,3% до 24 919,95 пункта. В Милано FTSE MIB отписа 0,4% до 46 615,39 пункта.

В сряда актуални данни за своите финанси представиха някои от корпоративните гиганти на континента – TotalEnergies и Ferrari, чиито акции поскъпнаха със съответно 3% и 4%. Тези на Еssilor обаче поевтиняха с 0,7%.

Книжата на нидерландския пивовар Heineken поскъпнаха с над 4%, след като компанията съобщи, че съкращава между 5 и 6 хил. работни места в следващите две години на фона на „предизвикателни пазарни условия“. Производителят е в разгара на стратегия за ускоряване на растежа до 2030 г.

В същото време цената на акциите на френския софтуерен гигант Dassault Systèmes се срина с над 20% след публикуването на отчета за пълната година.

С близо 8,4% поскъпнаха книжата на Siemens Energy, която съобщи, че нетната печалба за фискалното първо тримесечие почти се е утроила до 746 млн. евро.

На червено обаче се оказаха акциите на германския банков гигант Commerzbank, които поевтиняха с 2,5%, въпреки че компанията съобщи за рекордна оперативна печалба от 4,5 млрд. евро. Нетната печалба пък е 2,6 млрд. евро, изпреварвайки целта от 2,5 млрд. евро.