Nikkei 225 за първи път премина границата от 58 000 пункта

Японският индекс Nikkei 225 достигна нивото от 58 000 пункта за първи път в историята, продължавайки възхода си след изборите до нови върхове, подхранван от подновеното доверие във вътрешната политика и икономическата програма на управляващата администрация, предаде CNBC.

През уикенда управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) спечели две трети от местата в Долната камара на парламента с общо 465 места. Така още в понеделник бенчмаркът за първи път премина границата от 57 000 пункта.

Към края на борсовата сесия в четвъртък обаче индексът намали ръста си след историческия връх и затвори без промяна на ниво от 57 639,84 пункта. По-широкият показател Topix отбеляза ръст от 0,7% до ниво от 3882,16 пункта.

На този фон показателят Kospi в Южна Корея скочи с над 3% до рекордно високо ниво от 5522,27 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 1% до 1125,99 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,32% до 9043,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,86% до 27 032,54 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай добави 0,12% до 4719,58 пункта.