Индивидуалните инвеститори залагат на технологичния пазар - и печелят

Миналата година инвеститорите на дребно се представиха по-добре от професионалистите, като се впуснаха на пазара смело, докато експертите бяха подплашени от тревогите около поредната порция мита на американския президент Доналд Тръмп, пише MarketWatch.

Ще успее ли Main Street* отново да победи Wall Street?

Екип на JPMorgan, начело с ръководителя по стратегията за количествено инвестиране в акции в САЩ Арун Джейн, установява, че по-голямата част от покупките, направени от индивидуални инвеститори тази година, са били в акции на компании за изкуствен интелект (AI), полупроводници и гигантите от т.нар. „Великолепна седморка“.

JPMorgan открива, че инвеститорите на дребно всъщност са доста добри в избора на конкретни софтуерни и AI акции. Анализаторите са сравнили техните покупки със стратегията за усредняване на разходите в долари, при която инвеститорите влагат една и съща сума през редовни интервали от време

Според анализаторите, макар февруари да отбеляза рязка ротация на Wall Street далеч от технологичния сектор, индивидуалните инвеститори са са възобновили продажбите на останалите 470 акции от американския широк пазарен индекс S&P 500, за да продължат да купуват „спада“ на акциите от „Великолепната седморка“ и компаниите за изкуствен интелект.

Допълнително доказателство за такива безстрашни покупки идва от Скот Рубнър от Citadel Securities, който определя участието на дребните инвеститори като „безпрецедентно“ в началото на годината.

„Мащабът, постоянството и обхватът на активността по покупки значително надхвърлят предишните върхове, подчертавайки ролята на дребните инвеститори като основен източник на допълнително търсене в началото на 2026 г.“, посочва той.

Февруари също не показва признаци на сезонен спад, който обикновено настъпва след силното купуване през януари, добавя Рубнър.

„Софтуерният сектор е най-яркият пример - докато групата е под натиск, индивидуалните инвеститори агресивно се възползват от понижението, насочвайки потоци решително към отделни софтуерни акции“, пише още експертът.

Мащабът на тези притоци сега е на исторически екстремни нива, приблизително две трети от общия нетен поток, наблюдаван във всички сектори през 2025 г.

Скот Рубнър коментира, че огромната сума пари, която инвеститорите влагат на пазара тази година, е повече, отколкото са виждали някога, и това не се дължи на няколко по-динамични дни, а на постоянна активност.

Средният дневен обем на опции за групата на дребните инвеститори е с над 15% по-висок от началото на годината в сравнение с темпото от миналата година, добавя той.

Експертът следи за признаци дали инвеститорите на дребно ще намалят интензивността на своите покупки в следващите седмици.

* Така в езиковата употреба Wall Street често се съпоставя с т. нар. "Main Street", която символично означава индивидуалните инвеститори, по-малките компании, обикновените служители или дори икономиката като цяло. Това често създава впечатлението, че интересите на Wall Street биха могли да бъдат противопоставени на тези на Main Street.