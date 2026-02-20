Цената на петрола скочи до шестмесечен връх заради напрежението около Иран*

Цената на петрола се повишава в петък до шестмесечен връх на фона на ескалиращото напрежение около Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,46% до 71,99 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,93% до 67,05 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран има най-много 15 дни да постигне споразумение с Вашингтон по ядрената си програма, докато в същото време САЩ разпологат военни сили в Близкия изток.

„Пазарите приемат всичко това с известна доза скептицизъм, но все още съществува възможност ситуацията да ескалира, така че инвеститорите трябва да се застраховат“, коментира Ник Туидейл, главен пазарен анализатор в AT Global Markets. „Изглежда, че президентът Тръмп използва това като преговорна тактика. Очевидно инвеститорите са притеснени, защото може да се стигне до ескалация“, добави той.

Американската армия разположи в Близкия изток два самолетоносача, изтребители и други. Това дава на Тръмп възможност за мащабна атака срещу Иран, докато оказва натиск върху страната, за да бъде сключена сделка по ядрената ѝ програма.

Струпването на военни сили в региона означава, че прозорецът на Иран за постигане на дипломатическо споразумение относно ядрената дейност е застрашен от затваряне. Потенциална война би поставила под риск доставките от регион, който осигурява около една трета от световния петрол.

„Натрупването на американски военни активи има двойна цел - да предложи опция за удар по ирански цели и същевременно да увеличи натиска върху Техеран“, казва Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG Australia. „Настоящата дипломатическа игра „на котка и мишка“ може да продължи през следващите няколко седмици, преди да се намери решение - дипломатическо или военно“, посочва още той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.