SOFIX реализира 0,7% седмичен спад

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX приключи седмицата с 0,7% спад спрямо нивото му на затваряне в предходния петък. В рамките на деня индексът не отчете промяна и се задържа на ниво от 1353 пункта.

Седмичният спад на индекса BGBX40 е 0,5% при дневен ръст в петък от 0,16% до 229,07 пункта.

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ) в сесията в петък достигна близо 5,4 млн. евро, като 5,35 млн. евро се формираха от сделки с книжата, търгувани на основен пазар.

„Синтетика“ е на първо място по оборот с 629,85 хил. евро. Следват „Шелли груп“ с над 206 хил. евро и „Сирма Груп Холдинг“ с почти 69,8 хил. евро.

„Сирма Груп Холдинг“ е най-търгуваната акция в сесията със 71 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 57 и „Доверие Обединен Холдинг“ с 22.

От акциите в SOFIX най-силно поскъпват в сесията тези на „Химимпорт“ – с 4,26%, следвани от „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) – с 3,3%, „Сирма Груп Холдинг“ – с 3,17%.

„Смарт Органик“ е най-губещата акция от индекса със спад от 4%, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ с 2,54% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,01%.

От индекса BGBX40 „Градус“ е най-поскъпващата акция в сесията с 11,36%, следвана от „Химимпорт“ и ЦКБ. „Смарт Органик“ е най-губещата акция от индекса, следвана от „Петрол“ със спад от 3,85% и „Доверие Обединен Холдинг“.

От акциите, включени в beamX, „Ейч Ар Кепитъл“ отчита ръст в сесията от 1,72%, а на „Пейсера България“ – с 1,59%. Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняват с 0,74%.