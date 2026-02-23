Южнокорейският индекс Kospi отбеляза пореден рекорд

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни резултати в понеделник на фона на несигурността около американските мита, предаде CNBC.

В петък Върховният съд на САЩ отмени голяма част от налозите на президента Доналд Тръмп с мотив, че е превишил правомощията си. В отговор държавният глава обяви, че ще наложи глобални мита от 10%, а впоследствие заплаши, че те ще достигнат 15%.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши за трета поредна сесия, скачайки с 1,7% до нов рекорд след историческите върхове през последната седмица. Впоследствие бенчмаркът намали ръста си и затвори с повишение от 0,65% до 5846,09 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,17% до 1151,99 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се понижи с 0,61% до 9026 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 2,53% до 27 081,91 пункта.

Пазарите в Китай и Япония бяха затворени поради празници.