Заплахите на Тръмп не успяха да разколебаят инвеститорите на борсите в Азия

Повечето водещи индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват ефектите от подновените заплахи на американския президент Доналд Тръмп за налагане на по-високи всеобхватни мита и опасенията около изкуствения интелект и риска от нарушаване на дейността на софтуерните компании, съобщава CNBC.

Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 2,11% до 5969,64 пункта. Индексът достигна ново рекордно високо ниво за трета поредна сесия, подкрепен от ралито при акциите на производителите на чипове. По-малкият индекс Kosdaq прибави 1,13% към стойността си, приключвайки сесията на ниво от 1165 пункта.

Тайванският показател Taiex напредна с 2,75% до рекордните 34 700,82 пункта. Акциите на производителя на чипове Taiwan Semiconductor Manufacturing Company поскъпнаха с над 3,42%.

В Япония токийският бенчмарк Nikkei 225 се повиши с 0,87% до 57 321,09 пункта, докато Topix отчете ръст от 0,2% до 3815,98 пункта.

Австралийският измерител ASX 200 се понижи незначително до 9022,3 пункта.

Показателят на борсата в Хонконг Hang Seng отчете спад от 1,82% до 26 590,32 пункта, притиснат от слабото представяне на акциите на компаниите от здравния сектор. Цената на книжата на производителя на Labubu, Pop Mart, се понижи с 5%.

Континенталният китайски бенчмарк Shanghai composite напредна с 0,87% до 4117,4 пункта, докато индексът Shenzhen отчете ръст от 1,36% до 14 291,56 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 24 февруари.

В понеделник Тръмп публикува в своята социална платформа Truth Social, че всяка страна, която иска да „играе игрички“ с решението на Върховния съд, „ще бъде посрещната с много по-високо мито“.

Коментарите му следват решението на Върховния съд от петък, с което се отменят митата, въведени съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия. В отговор Тръмп заяви, че ще наложи 15% такса върху вноса съгласно раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г.

„Очакваме ограничени промени във вече сключените споразумения, а също така очакваме президентът Тръмп да използва тези средства, за да подобри позицията си за преговори с онези страни, с които се договарят споразумения“, коментира Лорейн Тан, директор на отдела за анализ на акциите в Morningstar, добавяйки, че очаква пазарните реакции да останат приглушени.

Инвеститорите в Азия също така оцениха решението на Китай относно основния лихвен процент по заемите. Във вторник централната банка на страната запази основната лихва непроменена.

Трейдърите обърнаха внимание и на решението на Китай да забрани износа на стоки с двойна употреба от 20 японски компании, които според Пекин снабдяват японската армия. Мярката е насочена срещу филиали на големи японски промишлени конгломерати, като например Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding и Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, посочва китайското министерство на търговията, без да уточнява кои стоки подлежат на по-строг контрол.