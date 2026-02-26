Акциите на Nvidia повлякоха надолу сектора на чиповете, S&P 500 и Nasdaq

По-широкият и технологичният индекс на Уолстрийт отчетоха понижения в четвъртък на фона на спада на цената на акциите на Nvidia, който повлече и други акции на производители на чипове.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,03% до 49 499,2 пункта.

Широкият S&P 500 спадна с 0,54% до 6908,86 пункта, а технологичният бенчмарк Nasdaq – с 1,18%, или 273,69 базисни точки, до 22 878,38 пункта.

Nvidia отчете по-високи от очакваното приходи и печалба за тримесечието до края на януари. Производителят на чипове прогнозира и по-силни от очакваното приходи за текущото тримесечие. Въпреки това обаче акциите на компанията поевтиняха.

„Резултатите на пазара, независимо дали са на Nvidia и други производители на чипове, или продължаващите инвестиции от Alphabet и Meta, всички подчертават една и съща фундаментална истина: търсенето на фабрики с изкуствен интелект и изчисления продължава да расте експоненциално“, коментира пред Investing.com Мат Лангман, старши вицепрезидент и генерален мениджър на инфраструктурни решения в Phononic.

„Ние аплодираме и сме вдъхновени от този продължаващ импулс в пространството на центровете за данни и – по-специално, от стремежа за максимизиране на производителността, оптимизиране на използването на енергия и капитализиране на огромния потенциал на инфраструктурата с изкуствен интелект в световен мащаб“, добавя Лангман.

Инвеститорите се опасяват обаче, че титанът в полупроводниците не връща достатъчно на акционерите. Ивет Шмитер, главен изпълнителен директор на ИТ консултантската фирма Fusion Collective, отбелязва, че Nvidia е генерирала 35 млрд. долара в брой през четвъртото тримесечие, но е върнала само 12% в сравнение с 52% по същото време предходната година.

Акциите на компанията поевтиняха с 5,5% и повлякоха акциите и на други гиганти в производството на чипове, като Broadcom и ASML.

Обратно, акциите на софтуерните компании се възстановяват след значително по-слабо представяне, заради което очакванията бяха много ниски. Компании като Atlassian и Workday са сред най-печелившите от Nasdaq в сесията.

Акциите на Salesforce поскъпнаха с 4%. Компанията за облачен софтуер представи прогноза за приходите за фискалната 2027 г., която беше по-ниска от оценките на Wall Street. Това е знак, че търсенето на софтуер, насочен към бизнеса, може да понася удар, тъй като все повече компании ограничават бюджетите си заради широката икономическа несигурност.