Dow потъва с над 400 пункта след разочароващия доклад за инфлацията в САЩ*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва със спадове след разочароващите данни за инфлацията в САЩ, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 483 пункта, или 1%. Широкият пазарен показател S&P 500 отбелязва спад от 0,9%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 1,3%.

Цените на едро в САЩ са се повишили с по-бърз от очакваното темп през януари, опровергавайки надеждите, че инфлацията в страната ще се забави. Според доклад на Бюрото по трудова статистика от петък основният индекс на производствените цени (PPI), който изключва колебанията в цените на храните и енергоносителите, се е повишил с 0,8% на месечна база. Резултатът е над ръста от 0,6% през декември и значително над прогнозата на икономистите в анкета на Dow Jones за 0,3%.

Общият показател, който включва всички артикули, се е повишил с 0,5%, което също е над прогнозата за 0,3% и с 0,1 процентни пункта повече от предходния месец.

На годишна база основните цени на едро са нараснали с 3,6%, докато общият индекс е отбелязал ръст от 2,9%. И двете цифри са значително над целта на Федералния резерв за инфлация от 2% и показват, че покачването на цените все още е фактор за американската икономика.

Технологичните компании отново са под натиск, продължавайки слабия си месец, като акциите на Nvidia поевтиняват с 2%. В предходния търговски ден те поевтиняха с повече от 5%, което беше изненада за много инвеститори, които остават оптимистично настроени за производителя на чипове, имайки предвид отличните резултати за четвъртото тримесечие на миналата година и предстоящия продуктов цикъл.

Водещите софтуерни компании също претърпяват загуби. Акциите на Salesforce поевтиняват с повече от 3%, а тези на Microsoft - с 1%.

Цената на книжата на CoreWeave спада с 11% след публикуването на разочароващи прогнози.

Акциите във финансовия сектор и други области на пазара също са надолу поради опасения, че изкуственият интелект (AI) представлява заплаха за пазара на труда и по-широката икономика на САЩ. Тези опасения се засилиха, след като Block обяви в четвъртък, че съкращава над 4000 служители или почти половината от работната си сила.

„Независимо дали виждаме по-силни от очакваното печалби, по-умерена инфлация или устойчив пазар на труда, хората първо продават и после задават въпроси“, коментира Крис Закарели, главен инвестиционен директор в Northlight Asset Management. „Данните за по-ускорената инфлация от днес са още един повод за безпокойство в рамките на „традиционния“ икономически анализ на ценовата стабилност и пълната заетост, дори преди инвеститорите да отчетат потенциала на изкуствения интелект да наруши икономиката“, добавя той.

Петък е последният търговски ден за февруари - един труден месец, през който акциите на софтуерните компании бяха под влияние на страховете за сътресения, свързани с изкуствения интелект. В резултат на това индексът Nasdaq Composite е напът да отбележи спад от 2,5% и най-лошото си месечно представяне от март миналата година. S&P 500 е напът да отбележи загуба от 0,4% през февруари, а Dow - ръст от 1,2%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 3,972 %, а тази по 30-годишните - до 4,637%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,11% до 97,682 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,81% до 72,74 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 3,19% до 67,29 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,95 на сто и се търгува на цена от 5243,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.