SOFIX затвори седмицата със спад от 3,65% до 1 303,59 пункта

Водещият индекс на БФБ-София SOFIX отчете 3,65% седмичен спад до 1 303,59 пункта. През всеки от дните индексът беше на червено. Едно от събитията на седмицата беше листването на "Сирма груп холдинг" АД във Франкфурт, а търговията беше под влиянието и на публикуваните консолидирани отчети.

С най-голям седмичен спад сред 15-те в SOFIX бяха "Сирма груп холдинг" АД с 12,3% до 1,14 евро, "Химимпорт" АД с 11% до 0,436 евро и "Шелли груп" ЕД с 10% до 59,2 евро. Нямаше поскъпващи сред компонентите на индекса.

С най-голям оборот през седмицата бяха "Шелли груп" ЕД с 1,24 млн. евро, "Синтетика" АД с 631 хил. евро, "Софарма" АД с 562 хил. евро, "Еврохолд България" АД с 357 хил. евро и "Сирма груп холдинг" АД с 345 хил. евро.

В топ 5 по сделки за седмицата бяха "Шелли груп" ЕД с 430, "Сирма груп холдинг" АД с 341, "Софарма" АД с 218, "Доверие обединен холдинг" АД със 154 и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 111.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

