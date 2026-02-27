IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Норвежкият суверенен фонд е спечелил 250 млрд. долара през 2025 г.

Фондът се е възползвал от бума при технологичните компании, отбелязат от ръководството

21:30 | 27.02.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Най-големият суверенен фонд в света - норвежкият NBIM, е спечелил 248 млрд. долара, възползвайки се от ръста на цената на акциите на големите технологични компании и банките, пише CNBC. Печалбата се увеличава с 15,1%.

Ръководството на фонда отбелязва в съобщение , че 2025 е била година на "непрекъснати сътресения и изненади", както и че оптимизмът  около изкуственият интелект и намаляването на лихвите от централните банки са помогнали за увеличаване на печалбите от акциите. Американските технологични компании са допринесли най-много за увеличената възвръщаемост, допълват още от NBIM.

CNBC отчита, че около 40% от инвестициите на фонда са в американски акции. Най-ценните активи включват дял от 1,3% от Nvidia както и дялове в Apple и в Microsoft. В инвестиционния му портфейл са още и недвижими имоти и възобновяема енергия.

Фондът беше създаден през 90-те години на миналия век и той инвестира средствата от продажбата на петрол и природен газ, управлявайки активи за около 2,2 трилиона долара.  Според статистиката NBIM има дял в повече от 7200 компании в 60 държави и държи към 1,5% от всички публично търгувани акции в световен мащаб.

Преди ден от норвежкия фонд съобщиха, че използват изкуствен интелект , за да анализират инвестициите си за наличието на етични проблеми.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:30 | 27.02.26 г.
Норвежки суверенен фонд технологични компании изкуствен интелект
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 0
khao
преди 1 час
държавна компания ... значи можело! :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още