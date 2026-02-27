IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

S&P 500 записа най-лошия си месец от близо година след нови опасения за AI

Геополитическата нестабилност добавя между 8 и 10 долара върху цената на петрола

23:43 | 27.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Нови опасения за балон при изкуствения интелект обхванаха пазарите отвъд океана, след като OpenAI набра 110 млрд. долара от пазарите, пише  Bloomberg. На търговията натежаха очаквания за ръст на инфлацията и лошият ден за банковия сектор. Според оценки на UBS срив при изкуствения интелект може да увеличи лошите кредити с 15%. Допълнително инвеститорите във финансовия сектор са предпазливи след фалита на британския заемодател Market Financial Solutions. 

Така S&P 500 записа най-лошия си месец от март 2025 година, след като изтри 1,43% от стойността си. На червена територия за февруари са и другите индекси на Wall Street.

Широкият Dow Jones загуби повече от 500 пункта, или 1,05%, и затвори месеца на ниво от 48 977,92 пункта. За широкия S&P 500 понижението днес е в рамките на 0,43% до 6878,88 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, изтри 0,92% до 22 668,212 пункта.

Липсата на напредък при преговорите между САЩ и Иран изнерви търговците на петрол и водещите сортове поскъпнаха с над 2,5%. Американският лек суров петрол (WTI) затвори месеца на ниво от 67,02 долара за барел. Европейският "Брент" досигна до 72,48 долара за барел. За месеца и двата водещи сорта са повишили цената си с над 7%, изчислява CNBC. Според анализите на Ройтерс геополитическата нестабилност добавят между 8 и 10 долара върху цената на петрола.

На валутните пазари еврото поскъпва до 1,1824 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3489 долара.

Цената на златото се повиши с 1,5% д о5263,79 долара за тройунция.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:54 | 27.02.26 г.
американски пазари американски борси търговия с акции
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още