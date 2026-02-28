Цените на енергоносителите и базовите метали се покачват през седмицата

В края на февруари стоковите пазари показаха смесено, но като цяло устойчиво представяне. Цените на енергоносителите и базовите метали отчетоха ръст поради геополитическото напрежение, докато зърнените култури отбелязаха умерено възстановяване, посочва се в седмичния обзор на Софийската стокова борса (ССБ).

Цените на суровия петрол се колебаеха около 70 долара за барел на фона на ядрените преговори между САЩ и Иран и опасенията за доставките от Русия и Венецуела. Напрежението предотврати по-дълбок спад на цените въпреки прогнозирания глобален излишък.

Зърнени култури като пшеница и царевица се засилиха благодарение на силния износ от Черно море и корекциите на запасите на USDA, въпреки че запасите с висок клас ограничават ценовото покачване.

Базовите метали поскъпнаха, водени от медта, която добави около 3% за седмицата до 13 215 долара за тон, подкрепена от свиващите се запаси.

Петролът сорт "Брент" се търгуваше в диапазона 70 - 72 долара за барел. Американският суров петрол WTI задържа цената на нива от 65 - 66 долара за барел, а референтната кошница на петрол на ОПЕК се движеше около 69 – 70 долара за барел.

Цените на фючърсите на хлебната пшеница в САЩ (CME) запазиха нивата от миналата седмица около 207 - 210 долара за тон. В Европа (Euronext) цената им също беше слабо волатилна при нива 227 – 230 долара за тон.

При търговията с царевица не се отчитат резки промени в цените, с изключение на последните дни на месеца, в който приключва търговията с доставка на царевица през март. На CME фючърсите се движеха около 168 – 170 долара за тон, а на Euronext отбелязаха рязък скок в цената в края на седмицата от 226 до 240 долара за тон, продиктуван от приключването на месеца и затваряне на позиции, а не от разместване на физическия пазар.

Фючърсите на захарта в Европа запазиха ценовите си нива от началото на месеца, съответно 407 – 408 долара за тон в Лондон, докато тези в Ню Йорк се възстановиха на 317 – 320 долара за тон.

На Лондонската борса за метали базовите цветни метали демонстрираха умерено покачване на седмична база. Референтните цени за физическа доставка достигнаха следните нива: алуминий 3070 – 3121 долара за тон, мед 12 283 – 13 215 долара за тон, цинк 3324 – 3352 долара за тон, никел 17 355 – 17 745 долара за тон, олово 1911 – 1944 долара за тон, и калай 47 500 – 53 600 долара за тон.

Прекъсванията на доставките от основните производители на калай - Индонезия и Мианмар, са сред основните причини за по-рязкото покачване в цената на седмична база. В резултат на регулаторни ограничения в държавите износителки и оперативни проблеми във веригите на доставка запасите на лондонската метална борса (LME) намаляват на фона на силното търсене от страна на индустрията.

Търговията на ССБ в подкръг "Зърно" остана спокойна през седмицата. След сделките от началото на месеца за хлебна пшеница сега купувачите останаха на 165 евро за тон (322,71 лева за тон), а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон (371,61 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начални цени от 155 до 173,84 евро за тон (303,15 - 340 лева за тон ).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Появи се предлагане на нови консерви - домати, в рамките на 1,62 - 1,77 евро за килограм (3,17 - 3,47 лева за килограм) и капия на 2,23 евро за килограм (4,37 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше в съответствие със сезона за въглища на 390 евро за тон (762,77 лева за тон), за газ пропан бутан на 466,67 евро за хиляда литра (912,73 лева за хиляда литра) и за гориво за отопление на 1074,67 евро за хиляда литра (2101,87 лева за хиляда литра). Изкупи се и газ метан на 925 евро за хиляда литра (1809,14 лева за хиляда литра).