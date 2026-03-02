SOFIX започна седмицата с 0,76% спад и вече е под 1300 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX започна седмицата с 0,76% спад до 1293,73 пункта.

Най-голямо понижение от акциите в бенчмарка реализираха тези на "Уайзър Технолоджи" АД - с 4% до 2,4 евро, "Еврохолд България"АД - с 3,64% до 1,06 евро, и "Смарт Органик" АД - с 2,38% до 16,4 евро.

От включените в SOFIX акции ръстове отчетоха само тези на "Българска фондова борса" АД - с 5,03% до 8,35 евро, "Химимпорт" АД - с 2,75% до 0,448 евро, и "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД - с 2,07% до 3,45 евро.

Оборотът на БФБ надвиши 4,3 млн. евро. На първо място по оборот са акциите на "Фючър кепитъл" АД с 2,12 млн. евро, следвани от "Синтетика" АД със 702 хил. евро, "Шелли груп" АД с 537 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД със 198 хил. евро и "Сирма груп холдинг" АД със 141 хил. евро.

Най-много сделки в сесията се сключиха с акции на "Шелли груп" АД - 94 сделки, "Доверие обединен холдинг" АД - 89, и "Сирма груп холдинг" АД - 83.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа