През февруари БФБ не удържа оптимизма от присъединяването на България към еврозоната

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отстъпва през февруари, като оптимизмът от началото на годината около присъединяването на България към еврозоната се преобръща на фона и на нестабилността на световните пазари.

През февруари SOFIX изтрива над 5% спрямо януари, като забавя ръста от началото на годината с малко под 13%, според данни, публикувани от БФБ.

По-широкият индекс BGBX40 спада с над 4% през февруари спрямо януари, с което ръстът от началото на годината се забавя до малко под 9%.

„Софарма“ е емисията от SOFIX, която отчита ръст през миналия месец – с 1,65%.

Същевременно „Химимпорт“ е най-губещата емисия със спад от 23,5%, следвана от „Шелли груп“ с почти 13% и „Сирма Груп Холдинг“ с почти 12%.

Оборотът на БФБ през февруари достига 40,46 млн. евро, като намалява с близо 11% спрямо януари. Оборотът за първите два месеца на годината обаче се удвоява спрямо оборота за първите два месеца на 2025 г.

На борсата са включени 9457 сделки, което е с над 42% по-малко спрямо януари. Броят на сделките за първите два месеца на годината обаче също нараства над два пъти на годишна база, подобно на оборота.

Най-голям дял от оборота – почти 40%, или близо 16 млн. евро, се формира от сделките с облигации.

Най-ликвидните акции през миналия месец са „Софарма“ с 953 сделки, „Доверие Обединен Холдинг“ със 784 сделки и „Шелли груп“ със 720.