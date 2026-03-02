IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
През февруари БФБ не удържа оптимизма от присъединяването на България към еврозоната

SOFIX отчита над 5% спад спрямо януари и забавя ръста от началото на годината до малко под 13%

23:02 | 02.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отстъпва през февруари, като оптимизмът от началото на годината около присъединяването на България към еврозоната се преобръща на фона и на нестабилността на световните пазари.

През февруари SOFIX изтрива над 5% спрямо януари, като забавя ръста от началото на годината с малко под 13%, според данни, публикувани от БФБ.

По-широкият индекс BGBX40 спада с над 4% през февруари спрямо януари, с което ръстът от началото на годината се забавя до малко под 9%.

„Софарма“ е емисията от SOFIX, която отчита ръст през миналия месец – с 1,65%.

Същевременно „Химимпорт“ е най-губещата емисия със спад от 23,5%, следвана от „Шелли груп“ с почти 13% и „Сирма Груп Холдинг“ с почти 12%.

Оборотът на БФБ през февруари достига 40,46 млн. евро, като намалява с близо 11% спрямо януари. Оборотът за първите два месеца на годината обаче се удвоява спрямо оборота за първите два месеца на 2025 г.

На борсата са включени 9457 сделки, което е с над 42% по-малко спрямо януари. Броят на сделките за първите два месеца на годината обаче също нараства над два пъти на годишна база, подобно на оборота.

Най-голям дял от оборота – почти 40%, или близо 16 млн. евро, се формира от сделките с облигации.

Най-ликвидните акции през миналия месец са „Софарма“ с 953 сделки, „Доверие Обединен Холдинг“ със 784 сделки и „Шелли груп“ със 720.

Последна актуализация: 23:13 | 02.03.26 г.
Българска фондова борса
