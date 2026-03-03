Цените на газа в Европа скачат с 20% на фона на повишената несигурност

Европейските цени на природния газ се повишиха с над 20% на фона на несигурността колко дълго ще остане блокирана работата на най-големия в света завод за износ на втечнен природен газ (LNG) в Катар и какво отражение ще има това върху глобалните енергийни доставки, предава Bloomberg.

Бенчмарковите фючърси поскъпват за втори пореден ден, докато държави в Азия се надпреварват да осигурят алтернативни доставки, след като съоръжение на QatarEnergy беше затворено вследствие на иранска атака с дрон. Някои купувачи настояват товарите с LNG да бъдат доставени по-рано, за да покрият текущото търсене, с надеждата ситуацията скоро да се нормализира.

Най-големият въпрос за пазара е колко дълго ще продължат бойните действия. САЩ изпратиха противоречиви сигнали относно продължителността на войната, като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да направи „всичко необходимо“ по отношение на Иран.

Цената се е повишила с повече от 60% спрямо затварянето на борсите в петък – волатилност, невиждана от енергийната криза през 2022 г. Европа навлиза в последната фаза на зимата с изчерпани газови хранилища, което може да засили конкуренцията за глобалните доставки. Трейдърите също така поставят под въпрос мащаба на атаките срещу катарското съоръжение, което представлява едно от най-значимите непланирани спирания в индустрията.

Катарското съоръжение осигурява около една пета от световните доставки. Още преди спирането разширяващият се конфликт в Близкия изток на практика затвори Ормузкия проток - маршрута, по който Катар транспортира газа си - от края на седмицата.

„Очакваме значителна ценова волатилност през следващите дни, докато участниците на пазара оценяват въздействието на загубеното производство върху собствените си портфейли за доставки“, заяви Рос Уиено, асоцииран директор и ръководител на краткосрочния анализ на LNG в S&P Global Energy. „Купувачите, които вероятно ще бъдат най-агресивни на спот пазара в краткосрочен план, ще са от Азиатско-Тихоокеанския регион“, добави той.

Надпреварата за алтернативи вече започва да се проявява, като Тайван и Южна Корея са сред държавите, които търсят други източници на газ. В същото време китайски купувачи на газ съобщават, че страната настоява пред Техеран да поддържа Ормузкия проток отворен.

Анализатори от Goldman Sachs повишиха прогнозата си за европейските цени на газа за април 2026 г. до 55 евро за мегаватчас от 36 евро. Тъй като по-голямата част от катарския LNG е предназначена за Азия, анализаторите, сред които Саманта Дарт, очакват спот цените в Азия да нараснат по-силно спрямо европейските.

„Сигурността на доставките отново може да се превърне в проблем за Европа“, посочва Хайберт Вигевено, главен изпълнителен директор на базираната в Швейцария MET Group.