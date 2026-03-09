Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете минимално повишение в сесията в понеделник. Индексите на борсата поеха в различни посоки на фона на спадовете на пазарите в САЩ и Европа заради войната в Близкия изток и опасенията около веригата на доставките заради ударите и блокадата на страните от региона на Персийския залив.

SOFIX добави 0,06% до 1272 пункта в сесията, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,41% до 229,27 пункта.

Същевременно по-широкият индекс BGBX40 спадна с 0,36% до 216,78 пункта, BGTR30 – с 0,12% до 1058,44 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,65% до 113,72 пункта.

Оборотът на борсата достигна над 4,4 млн. евро, като над 3 млн. евро се формираха от сделки на основен пазар.

„Фючър Кепитъл Холдинг“ е на първо място по оборот с близо 1,3 млн. евро, следвано от „ВЕИ Инвест Холдинг“ с 583,9 хил. евро, „Шелли груп“ с 235,6 хил. евро, „Софарма“ с над 189,5 хил. евро и „Смарт Органик“ с близо 139,9 хил. евро.

Акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) са най-търгувани в сесията с 58 сделки, следвани от тези на „Софарма“ с 54 и „Сирма Груп Холдинг“ с 50.

От акциите в SOFIX тези на „Химимпорт“ поскъпват най-силно, като реализират ръст от 6,64%, следвани от акциите на „Адванс Терафонд“ с 2,94% и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 2,75%.

Същевременно акциите на ПИБ поевтиняха със 7,1% и са най-губещи от компонентите на индекса, следвани от акциите на „Уайзър Технолоджи“ с 1,72% спад и „Софарма“ с 1,12%.

Топ три на най-поскъпващите акции от SOFIX са топ три на най-поскъпващите акции от BGBX40. „Градус“ е най-поевтиняващата акция от индекса със спад от 12,61%, следвана от „Софарма имоти“ с понижение от 8,7% и ПИБ.

От акциите в състава на beamX тези на „Болерон“ поскъпват с 0,92%, а на „Импулс Растеж“ и „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняват със, съответно, 2,08% и 1,57%.