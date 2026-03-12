Индексите на БФБ затвориха разнопосочно

Сесията на Българската фондова борса (БФБ) в четвъртък приключи със слаба активност и разнопосочно движение на индексите.

Основният индекс SOFIX се понижи с 0,62% до 1269,49 пункта, с което почти изтри ръста от вчерашната сесия. С 0,23% спад затвори и BGTR30, като достигна 1058,49 пункта.

Същевременно индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,04% до 216,66 пункта, на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,26% до 230,31 пункта, а на малките и средни предприятия beamX се повиши с 3,25% до 117,25 пункта.

Оборотът за деня възлиза на близо 834,2 хил. евро. „Софарма“ е на първо място по оборот с над 129,4 хил. евро, следвано от „Република Холдинг“ със 105 хил. евро, „Спиди“ с малко над 65 хил. евро, БФБ с 59 хил. евро и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с почти 43 хил. евро.

„Неохим“ е най-търгуваната акция с 40 сделки, следвана от „Софарма“ с 31, „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) с 19, ЦКБ с 18, „Агрия Груп Холдинг“ със 17.

Акциите на „Уайзър Технолоджи“ оказват най-силен натиск на SOFIX със спад от 3,45%, следвани от „Елана Агрокредит“ с 2,73% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 2,45%. Същевременно акциите на ЦКБ поскъпват най-силно от индекса – с 2,22%, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ с 0,97% и „Еврохолд България“ с 0,96%.

От индекса BGBX40 акциите на „Градус“ поскъпват с 10,5%, следвани от „Спиди“ със 7,14% и „Неохим“ с 6,72%. Най-губещата акция от индекса е „Зърнени храни България“ със спад от 6,25%, следвана от „М+С Хидравлик“ с 3,81% и „Уайзър Технолоджи“ с 3,45%.

От акциите в състава на beamX „Ейч Ар Кепитъл“ добавя 10%, „Дронамикс Кепитъл“ – 4,03%, „Глобал Гейминг Солюшънс“ – 1,89%. Поевтиняващи акции от индекса в сесията няма.