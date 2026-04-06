Големи сделки тласкат към рекордна серия M&A пазара в Япония

Бумът на сделките от миналата година постави Япония в приоритетния списък за банкерите и инвеститорите, а инерцията към края на първото тримесечие предполага, че 2026 г. може да се представи още по-силно, дори на фона на кризата в Близкия изток, пише Bloomberg.

След продължителен спор групата на Toyota постигна споразумение с Elliot Investment Management за поглъщането на Toyota Industries Corp. в сделка, оценяваща компанията на 43 млрд. долара. Това е най-голямото придобиване на японска фирма в историята.

Също така трябва да се спомене и базираният в Токио конгломерат SoftBank Group Corp., който отдели 30 млрд. долара за кръга на финансиране на OpenAI, оценяван на 110 млрд. долара.

Тези огромни трансакции са допринесли за едно от най-големите тримесечни постижения по отношение на сключването на сделки в историята на Япония.

„Япония е един от най-вълнуващите и интересни пазари в световен мащаб в момента и тази тенденция ще продължи“, коментира Ян Мецгер, ръководител на инвестиционното банкиране за Азиатско-тихоокеанския регион в Citigroup Inc.

Реформите за подобряване на корпоративното управление и възвръщаемостта за акционерите насърчиха сливанията и придобиванията, като същевременно японските компании търсят възможности за подобни сделки и в чужбина.

Предвид ръста при сделките основното банково лоби в Япония планира да установи насоки за управление на риска за кредиторите, предлагащи ливъридж за сделки по сливания и придобивания.

Логото на Toyota Industries във фабрика на компанията в Обу, Япония. Снимка: Bloomberg

Времена на трансформация

„Корпоративна Япония се трансформира и активните пазари на сливания и придобивания, както в публичния, така и в частния сектор, са убедително доказателство за тази промяна“, коментира Трейси Уириски, партньор и глобален ръководител на застрахователния отдел в адвокатската кантора Linklaters.

„Тези фактори се обединяват, за да отключат сделки, които биха били немислими преди десетилетие – създавайки условия за наистина трансформираща година в японските сливания и придобивания“, изтъква базираната в Токио компания Whiriskey.

Последните придобивания от фамилни холдинги и корпоративни групи, не на последно място Toyota, нарастват, посочва Масакадзу Хосомизу, главен инвестиционен директор на американския инвестиционен фонд Sapphireterra Capital.

„Ако преди купувачите имаха контрол върху цените, гласовете на активистите предизвикваха преразглеждане на цените, което доведе до извършване на повече сделки на справедливи цени“, коментира той, добавяйки: „Това също така допринася за увеличаване на общата стойност на придобиванията, свързани с Япония“.

Сделките в Япония относно сливания и придобивания достигат рекорд. Източник: Bloomberg

Потенциални рискове

Япония демонстрира устойчивост, въпреки че настроенията в световен мащаб са помрачени от събития като конфликта в Близкия изток, разпродажбите на технологични акции и колебанията в сектора за частни кредити.

„Въпреки че оценката на геополитическите рискове в Близкия изток е необходима, положителната тенденция за трансграничните сделки на японските компании би трябвало да се запази, ако въздействието остане ограничено“. Акифуса Такада Управляващ партньор в Baker & McKenzie

Елис Чу, ръководител на отдела за сливания и придобивания за Азия в Jefferies Financial Group Inc., добавя, че Япония продължава да осъществява големи сделки. Миналата седмица Denso Corp. предложи закупуването на Rohm Co., което доведе до скок в цената на акциите на производителя на чипове.

През февруари SiTime Corp. се споразумя да купи звеното за синхронизация на Renesas Electronics Corp. в сделка на стойност около 2,9 млрд. долара, докато Mitsubishi Corp. купува американските газови и тръбопроводни активи на Aethon Energy Management LLC за 5,2 млрд. долара, което е най-голямото придобиване от японска компания в американския шистов сектор.

Продажбата на активи от HSBC Holdings Plc в Сингапур и Индонезия привлича застрахователи от Япония, като междувременно се твърди, че Hitachi Ltd. е отворена към оферти за бизнеса си със съхранение на данни, а Toshiba Corp. обмисля намаляване на дела си в своето звено за асансьори на фона на интереса от финландската група Kone Oyj. Sony Group Corp. също така прехвърля контрола върху бизнеса си с домашни развлечения на китайския си конкурент TCL Electronics Holdings Ltd.

„Неотдавнашният скок в активността при сливанията и придобиванията в Япония не е еднократен пик, а по-скоро широка системна промяна“, подчертава Чу от Jefferies. „Бордовете са притиснати да се справят с капиталовата ефективност и това се превръща във вълна от отделяния, частни придобивания и изкупувания на дъщерни дружества с темп, който не съм виждал преди“, добавя Чу.